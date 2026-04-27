Buldhana News: मोताळा तालुक्यात २४×७ आरोग्य सेवांचा अभाव; वेळेवर उपचार मिळत नाहीः ग्रामीण रुग्णांचे प्राण धोक्यात

मोताळा: "२४×७ उपलब्ध असणारे हॉस्पिटल आणि डॉक्टर देता का कुणी?" अशी विचारणा करण्याची वेळ आता मोताळा तालुक्यातील नागरिकांवर आली आहे. विशेषतः हार्ट अटॅक आणि गंभीर अपघाताच्या रुग्णांना वेळेत उपचार न मिळाल्याने अनेकांचे प्राण जात असल्याचे गंभीर चित्र निर्माण झाले आहे..मोताळा शहरात एमबीबीएस, बीएएमएस, डिएचएमएस व यांसारख्या विविध डिग्रीधारक डॉक्टरांकडून सेवा दिली जात असली तरी अनेक डॉक्टर प्रामाणिकपणे रुग्णसेवा करत आहेत. तरीही २४×७ आपत्कालीन सेवा उपलब्ध नसल्याने रात्रीच्या वेळी रुग्णांची मोठी गैरसोय होत आहे.दररोज तालुकाभरातून शेकडो रुग्ण उपचारासाठी शहरात येतात. शहरात नांदुरा मार्गावर ग्रामीण रुग्णालय व बोरखेडी येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र कार्यरत आहे. मात्र ही दोन्ही शासकीय यंत्रणा "रेफर टू बुलडाणा" म्हणून ओळखली जात असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे..गंभीर रुग्णांना तातडी ची सुविधा न मिळाल्याने अनेकदा रुग्ण दगावल्याचे चित्र दिसून येते. खासगी दवाखाने असले तरी २४×७ सेवा नसल्याने रात्री रुग्णांना उपचारासाठी शोधाशोध करावी लागते. बुलडाणा येथे पोहोचण्यास किमान अर्धा तास लागत असल्याने हार्ट अटॅकच्या रुग्णांसाठी हा वेळ अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे. अलीकडच्या काळात हार्ट अटॅक आणि अपघातातील मृत्यू वाढल्याने नागरिकांमध्ये चिंता वाढली आहे..त्यामुळे मोताळा शहरात अत्याधुनिक आणि २४×७ आपत्कालीन सेवा देणारे हॉस्पिटल उभारण्याची मागणी जोर धरत आहे. ग्रामीण रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रातही तातडीच्या उपचारांची सक्षम यंत्रणा निर्माण करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या प्रश्नाकडे केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव आणि आ.संजय गायकवाड यांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.."माझ्या वडिलांना हार्ट अटॅक आला. तातडीने डॉक्टर कडे नेले. त्यांनी बुलडाणा नेण्यास सांगितले. मात्र चार–पाच किलोमीटर अंतरावरच त्यांची प्राणज्योत मालवली. मोताळ्यात उपचार मिळाले असते तर ते वाचले असते."- अमर अशोक सरकाटे"रात्री ११ वाजता माझी तब्येत बिघडली. सर्व खाजगी दवाखाने फिरलो पण डॉक्टर उपलब्ध नव्हते. शेवटी बुलडाणा येथे जावे लागले."- ॲड. रहीम शाह, जिल्हा व सत्र न्यायालय, बुलडाणा