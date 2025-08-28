विदर्भ

Eye Donation: मालेगावमधील वानखेडे कुटुंबाने दाखवली मानवतेची उंची; मृत्यूनंतर नेत्रदान करून वृद्धेची इच्छा केली पूर्ण

Organ Donation: ९१ वर्षीय अन्नपूर्णा निवृत्ती वानखेडे यांनी मृत्यूपूर्वी इतरांना दृष्टी देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यांच्या मुलांनी त्यांच्या इच्छेप्रमाणे नेत्रदान करून हा संकल्प पूर्ण केला.
Eye Donation
Eye Donationsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालेगाव : नातू दृष्टीहीन व मोठा मुलगा हा सुद्धा नेत्रहीन असलेल्या ९१ वर्षीय वृद्ध अन्नपूर्णा निवृत्ती वानखेडे यांनी सुद्धा मृत्युपूर्वी इतरांना दृष्टी देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. नेत्रदानाचा तो त्यांचा संकल्प त्यांच्या मुलांनी पूर्ण करून आईची इच्छा पूर्ण केली.

Loading content, please wait...
vidarbha
Eye
Eye donation
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com