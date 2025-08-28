Eye Donation: मालेगावमधील वानखेडे कुटुंबाने दाखवली मानवतेची उंची; मृत्यूनंतर नेत्रदान करून वृद्धेची इच्छा केली पूर्ण

मालेगाव : नातू दृष्टीहीन व मोठा मुलगा हा सुद्धा नेत्रहीन असलेल्या ९१ वर्षीय वृद्ध अन्नपूर्णा निवृत्ती वानखेडे यांनी सुद्धा मृत्युपूर्वी इतरांना दृष्टी देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. नेत्रदानाचा तो त्यांचा संकल्प त्यांच्या मुलांनी पूर्ण करून आईची इच्छा पूर्ण केली..मूळचे मालेगाव तालुक्यातील कळंबेश्वर येथील रहिवासी असलेले विकास निवृत्ती वानखेडे हे सध्या मालेगाव येथे राहतात. त्यांची आई अन्नपूर्णा निवृत्ती वानखेडे या त्यांच्याकडेच राहात होत्या. ही ९१ वर्षाची होऊन ता.१६ ऑगस्ट रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यांचे पती निवृत्ती राघोजी वानखेडे हे आज ९५ वर्षाचे असून ते तलाठी होते..त्यांचा एक मुलगा पूर्णपणे अंध आहे. दृष्टीहीन माणसाच्या वेदना काय असतात त्या त्यांनी अतिशय जवळून पाहिल्या होत्या. त्या आपण या जन्मात जरी अनुभवल्या नसल्या, तरी मृत्यूनंतर मात्र नेत्रदान करून त्याची भरपाई करू शकतो, असा संकल्प त्यांनी त्यांच्या विकास या मुलाजवळ बोलून दाखवला होता. .तो मुलांनी त्यांचे मृत्यूनंतर नेत्रदान करून पूर्ण केला. ता. १६ ऑगस्ट रोजी त्यांचा वृद्धापकाळामुळे मृत्यू झाला. याची माहिती त्यांनी वाशीम येथील नेत्रदान चमुला दिली. त्यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अनिल कावरखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्वरित वानखेडे यांच्या घरी येऊन नेत्र बुबुळे काढून ती अकोला येथे नेत्रपेढीकडे पाठवली. .Nagpur News: नागपूर येथे अत्याचार करून महिलेला लुटले; आरोपीला अटक .यावेळी संदीप ताजने, अविनाश वानखडे, निवृत्ती वानखेडे, दत्तात्रय वानखडे, विकास वानखडे, विश्वास वानखडे, नंदू वानखेडे, उत्तम वानखेडे, स्मिता वानखेडे, सोनल वानखेडे, ज्योती वानखेडे, जया खिल्लारे, अलका भगत, संध्या झिंजाडे, पुष्पा इंगोले, स्पंदना वानखेडे, अक्षरा वानखेडे, विजया वानखेडे, विश्वजीत वानखेडे, आदर्श वानखेडे, सलोनी वानखेडे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.