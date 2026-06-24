Buldhana: शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ‘आभा कार्ड’ अनिवार्य ; पाच लाखांचे विमाकवच; अन्यथा वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके थांबणार

बुलडाणा: जिल्हा परिषद आणि १०० टक्के अनुदानित खासगी शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी शिक्षण संचालनालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘आयुष्मान भारत’ आणि ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजना’ यांतर्गत प्रतिवर्ष ५ लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस विमाकवच मिळवण्यासाठी ‘आभा’ (ABHA) कार्ड काढणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिक्षण उपसंचालक डॉ. एकनाथ आंबोकर यांच्या आदेशा मुळे जिल्ह्यातील १९४० शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना आभा कार्ड काढावे लागणार आहे..सर्व जिल्हा परिषद व खाजगी शंभर टक्के अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांचा आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये समावेश करुन त्यांना कॅशलेस वैद्यकिय सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी, अशी गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी शिक्षकांची मागणी होती. याबाबतचा प्रस्ताव सार्वजनिक आरोग्य विभागास सादर करण्यात आला होता..Chhatrapati Sambhajinagar: अनेक मंत्र्यांशी संबंध, अन्न व नागरी पुरवठा विभागात नोकरी लावतो; तरुणाला २१ लाखांना गंडा.या योजनेमध्ये शुभ्र शिधापत्रिकाधारकांसह राज्याच्या सर्व अधिवासी नागरिकांना योजनेअंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयांमार्फत विस्तारीत महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला प्रतिवर्ष पाच लाख रुपये आरोग्य संरक्षणाचे लाभ अनुज्ञेय आहेत..यामध्ये शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून कळिवण्यात आले आहे. यापुढे आभा कार्ड नसल्यास कोणत्याही शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याचे पाच लाखापर्यंतचे वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचे देयक स्विकारले जाणार नाही, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिक्षण उपसंचालकांच्या आदेशा मुळे जिल्ह्यातील १९४० शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना आभा कार्ड काढावे लागणार आहे..धक्कादायक! त्याने लग्नाचं आश्वासन देऊन अत्याचार केला... दिल्ली कॅपिटल्सच्या स्टार खेळाडूवर विद्यार्थीनीचे नको नको ते आरोप....वैद्यकीय देयक स्विकारले जाणार नाहीआभा कार्ड हे एक डिजिटल हेल्थ अकाऊंट आहे, जे कोणत्याही व्यक्तीसाठी उपलब्ध आहे. हे कार्ड वैद्यकीय इतिहासाची माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी व उपचार सोपे करण्यासाठी उपयुक्त आहे. हे कार्ड नसल्यास शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे पाच लाखांपर्यंतचे वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचे देयक स्विकारले जाणार नाही, या संदर्भातील शासकीय आदेश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण उपसंचालक डॉ. आंबोकर यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आले आहेत.आभा कार्ड म्हणजे डिजिटल आरोग्य कुंडलीआभा कार्डमध्ये आजारपण, उपचार, रिपोर्ट्स सगळे एका ठिकाणी सेव्ह होते. हे कार्ड देशभरातल्या अनेक रुग्णालयांमध्ये स्वीकारले जाते. जुने रिपोर्ट्स हरवले तरी डिजिटल डेटामुळे माहिती कायम राहते. डॉक्टरांना तुमची जुनी हिस्ट्री पाहायला मिळते, त्यामुळे वेळ वाचतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.