विदर्भ

Success Story: “सात वेळा अपयश, पण जिद्दीने लेफ्टनंट! दौंडचा अभिजित फुलारी भारतीय सैन्यात अधिकारी”

Journey of Abhijit Phulari to Lieutenant: दौंड तालुक्यातील गिरीम येथील अभिजित फुलारी यांनी सात वेळा अपयश आल्यानंतरही लेफ्टनंट पद संपादन केले. कुटुंबीयांचे पाठबळ, सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि संयम यामुळे अभिजित याने ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकॅडमीतील खडतर प्रशिक्षण पूर्ण करून भारतीय सशस्त्र दलात प्रवेश मिळवला.
Success Story

Success Story

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रफुल्ल भंडारी / रमेश वत्रे

दौंड : सर्विसेस सिलेक्शन बोर्डाच्या परीक्षत सात वेळा अपयश आल्यानंतरही खचून न जाता लष्करी अधिकारी होण्याचे स्वप्न गिरीम ( ता. दौंड) येथील युवकाने मोठ्या जिद्दीने पूर्ण केले आहे. कुटुंबीयांचे पाठबळ, अपार परिश्रम आणि ध्येय गाठण्यासाठीची विलक्षण सहनशक्ती असलेल्या अभिजित फुलारी या शेतकरीपुत्राने २८१ प्रशिक्षणार्थ्यांमध्ये नवव्या क्रमांकाला गवसणी घालत लेफ्टनंट पद संपादित केले आहे.

Loading content, please wait...
indian army
education
student
Youth
motivational story
Success story

Related Stories

No stories found.