Truck Accident: ट्रक-दुचाकीच्या अपघातात एकाचा मृत्यू, एक जखमी

सावनेर : सावनेर पोलिस स्टेशन हद्दीतील नागपूर-सावनेर राष्ट्रीय महामार्गावर माळेगाव गावाजवळ सुरू असलेल्या उड्डाणपुलाच्या बांधकामाजवळ ट्रक व दुचाकीच्या भीषण अपघातात एकाचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक तरुण गंभीर जखमी झाला..या अपघातामुळे अपुऱ्या सुरक्षा व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. उगराज तेजराज बिसेन (वय ४७, रा. नरसाळा हुडकेश्वर, नागपूर) असे मृताचे नाव असून प्रवीण दीनदयाळ रागडले (वय २०, रा. जयतूर टोला, ता. आमगाव, जि. गोंदिया) हा तरुण गंभीर जखमी झाला आहे..जखमीला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दोघे एमएच ४९ बीयू ५२६२ क्रमांकाच्या दुचाकीवरून जात असताना आरजे ११ जीबी ९५२६ क्रमांकाच्या ट्रकची जोरदार धडक बसली..Kagal Accident : महामार्गावर भीषण अपघात, भरधाव ट्रकने कार, दोन बैलगाड्या आणि मोटरसायकल चिरडल्या....पोलिसांनी ट्रक जप्त करून चालकाला ताब्यात घेतले असून पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. स्थानिक नागरिकांनी बांधकाम एजन्सी व प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अपघातस्थळी सुरक्षा कर्मचारी, इशारा फलक, स्पीड ब्रेकरवरील पांढरे पट्टे व वाहतूक नियंत्रणाचा अभाव असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, हितज्योती फाउंडेशनचे संस्थापक व सामाजिक कार्यकर्ते हितेश बनसोड घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्याची व्यवस्था केली..