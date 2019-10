व्यापारी हल्ला प्रकरणातील आरोपी फरारच 

उमरेड (जि.नागपूर): सोमवारी स्थानिक इतवारी पेठेतील वर्दळीच्या ठिकाणी असलेल्या युनियन बॅंकेसमोर तरुण व्यापाऱ्यावर झालेल्या सशस्त्र हल्ल्यात व्यापाऱ्याला गंभीर जखमी करून त्याच्याकडील साडेआठ लाखांची रोख लुटल्याची खळबळजनक घटना सर्वत्र वाऱ्यासारखी पसरली.

हा दरोडा पूर्वनियोजित असून त्याचे धागेदोरे स्थानिक व्यक्तींशी जुडले असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची सर्वत्र धामधूम सुरू असल्यामुळे ही खळबळजनक घटना घडल्यामुळे विधानसभा क्षेत्रातील व्यापारी चिंतेत होते. फिर्यादी जखमी निकेश महेश तोलानी (वय 30, सिंधी कॉलनी) हे किराणा मालाचे घाऊक व्यापारी असून त्यांचे पूजा एजन्सी नामक व्यावसायिक कार्यालय कामठी चौकात आहे. ते ठेवीची साडेआठ लाखांची रक्कम बॅंकेत भरण्याकरिता गेले असता बॅंक वरच्या माळ्यावर असल्यामुळे जिना चढताना चोरट्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. शहरात अशा प्रकारची ही पहिलीच घटना असल्याचे ताचे सर्वत्र बोलले जाते. घटनेचा थरार बाजूच्या सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला असल्याने आणि चोर मुख्य मार्गाने फरार झाले असल्यामुळे त्यांचेसुद्धा फुटेज सीसीटीव्हीमध्ये बंद झालेत. अल्पावधीतच ते सर्वत्र पसरले. त्याच फुटेजच्या आधारावर पोलिसांनी तपास यंत्रणा राबविली असल्याचे समजले. या प्रकरणात स्थानिक व्यक्तींचे धागेदोरे जुळले असल्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही, असे स्पष्टीकरण काळे यांनी दिले. स्थानिक पोलिसांचे विशेष पथक नियुक्त केले असून गुन्हे शाखेचे एलसीबी पोलिससुद्धा तपास यंत्रणेत सक्रिय आहेत. निवडणुकीचा काळ असल्यामुळे चोरांचा तपास लावणे आव्हानात्मक आहे. परंतु लवकरच चोरटे गजाआड असतील, असा विश्वास त्यांनी दर्शविला.

घटनेतील आरोपी सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाले असल्यामुळे त्यांच्यातील एकाची ओळख पटली असून त्या दिशेने तपास सुरू आहे. याशिवाय आरोपींनी घटनेत वापरलेला कोयतासुद्धा ताब्यात घेण्यात आला आहे.

विलास काळे

पोलिस निरीक्षक

Web Title: The accused in the commercial attack case absconded