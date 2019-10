पोलिस ठाण्यातून आरोपी पळाला

नागपूर : वस्तीतील 15 वर्षांच्या मुलीचे अपहरण करून बलात्कार केल्याप्रकरणी अजनी पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या एका आरोपीने तपास अधिकाऱ्याला गुंगारा देऊन अजनी पोलिस ठाण्यातून पळ काढल्याची घटना उघडकीस आली. दीपांशू विरुळकर (वय 20, रा. सावरबांधे सभागृहाजवळ, हुडकेश्‍वर) असे पळून गेलेल्या आरोपीचे नाव आहे.

विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 9 सप्टेंबर 2019 रोजी अजनी हद्दीत राहणारी एक 15 वर्षीय शाळकरी मुलगी शाळेत गेली होती. त्या वेळी दीपांशूने मुलीची आजी मृत झाली असल्याचे सांगून मुलीला शाळेतून सोबत घेतले आणि तिचे अपहरण केले. इकडे दोन दिवस झाले तरी मुलगी घरी न आल्याने 11 सप्टेंबर रोजी तिच्या आईने अजनी पोलिसांत तक्रार केली. मुलीच्या आईच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला होता.

मुलीला घेऊन दीपांशू गुजरात येथे पळून गेला. काही दिवस गुजरात येथे राहिल्यानंतर ते नाशिक, पुणे, मुंबई येथे राहिले. 6 ऑक्‍टोबर रोजी दोघेही नागपुरात आले. काल रात्री ते कोराडी मंदिरात दर्शनासाठी गेले असता अजनी पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. दोघांनाही पोलिसांनी ठाण्यात आणले. दीपांशूला पोलिस कोठडीत डांबून मुलीला तिच्या कुटुंबीयांसह घरी पाठविले.

सोमवारी दुपारी तपास अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक डेहनकर यांनी दीपांशूला चौकशीसाठी कोठडीतून बाहेर काढले. त्याची चौकशी सुरू असतानाच दुपारी 4.45च्या दरम्यान लघुशंकेला जातो, असे सांगून दीपांशू बाहेर निघाला आणि पळून गेला. आरोपी पळून गेल्याचे लक्षात येताच पोलिस ठाण्यात एकच खळबळ उडाली. लगेच पोलिसांचे एक पथक त्याच्या घरी गेले; परंतु तो मिळून आला नाही. इकडे पोलिसांनी मेडिकलमध्ये मुलीची वैद्यकीय तपासणी केली. वैद्यकीय तपासणी करून मुलीला घेऊन पोलिस पथक आरोपीच्या शोधात निघाल्याची माहिती आहे.

या प्रकरणी अजनीचे पोलिस निरीक्षक हनुमंत उरलागोंडावार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, पोलिसांनी दीपांशूला ताब्यात घेतले होते. त्याला अटक केली नव्हती. त्याचप्रमाणे त्याची विचारपूस केली असता त्याने आपले वय साडेसतरा वर्षे असल्याचे सांगितले. त्यामुळे त्याला त्याचे शैक्षणिक प्रमाणपत्र आणण्यासाठी पाठविले. त्याचा पोलिस शोध घेत आहेत, असेही उरलागोंडावार यांनी सांगितले.

तीन महिन्यांतील दुसरी घटना

अजनी पोलिस ठाण्यातून आरोपी पळाल्याची ही दुसरी घटना आहे. यापूर्वी 1 ऑगस्ट 2019 रोजी बलात्कार प्रकरणातील आरोपी निखिल चैतराम नंदनकर (रा. यशोधरानगर) याने पोलिस कोठडीतून पळ काढला होता. त्यानंतर आज सोमवारी दीपांशूने पळ काढला. या प्रकारावरून अजनी पोलिस किती गंभीर आहेत, याची प्रचिती येते.

अजनी पोलिसांची बनवाबनवी

दीपांशूला अटक केली नव्हती, तर त्याला रात्रभर पोलिस कोठडीत कसे ठेवले, शैक्षणिक प्रमाणपत्र आणण्यासाठी त्याला एकटेच घरी कसे पाठविले, तो पळून गेला नाही तर त्याचा शोध का घेत आहेत, असे एक ना अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. यावरून वादग्रस्त असलेले अजनी पोलिस बनवाबनवी करून या प्रकरणावर पडदा टाकत असल्याचा संशय आहे.



Web Title: The accused fled from the police station