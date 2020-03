अकोला : महानगरपालिकेनेच्या हद्दतील नागरिकांना बांधकामाबाबत सल्ला देणारेच अनधिकृत बांधकाम करीत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला. त्यामुळे शुक्रवारी मनपाने हे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यास सुरुवात केली. नकाशे तयार करणाऱ्यांचेच नकाशे आयुक्तांनी बिघडवण्यास सुरुवात केल्याची चर्चाया निमित्ताने बांधकाम क्षेत्रात सुरू आहे.

मनपा आयुक्‍त संजय कापडणीस यांनी उमरी परिसरातील आर्किटेक्‍ट प्रमोद पाथरीकर यांच्‍या घराच्‍या बांधकामाची पाहणी गुरुवारी (ता.१२) केली होती. त्यावेळी त्यांचे बांधकाम हे नियमबाह्य असल्याचे आढळून आले. त्‍यामुळे निष्‍कासनाची कारवाई सुरू करण्यात आली. उरलेले अनधिकृत बांधकाम पाडण्‍यासाठी पाथरीकर यांनी वेळ मागितल्याने त्यांना वेळ वाढवून दिला. हॉटेल व्यावसायिक रडारवर

आयुक्त संजय कापडणीस यांनी व्यावसायिक इमारतींसह शिकवणी वर्गांच्या इमारतीवर कारवाई सुरू केली. त्यानंतर आता त्यांना बांधकाम क्षेत्रातील नकाशे तयार करणाऱ्यांवरच हात घातला. सोबतच त्यांनी हॉटेल व्यावसायिकांवरही कारवाई सुरू केली आहे. गुरुवारी रेल्वे स्थानकावरील हॉटेलवर कारवाई केली होती. शहरातील इतर हॉटेल व्यावसायिकांच्या इमारतीकडेही लवकचर मनपाचा मोर्चा वळणार असल्याची माहिती आहे.

Web Title: Action on unauthorized construction of direct architect of Akola Municipal Commissioner