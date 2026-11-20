सिंदखेड राजा - मातृतीर्थ सिंदखेड राजाला राज्याच्या पर्यटन नकाशावर विशेष स्थान मिळवून देण्याच्या दृष्टीने हालचालींना वेग आला आहे. पर्यटन राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सिंदखेड राजा येथे भेट देऊन प्रस्तावित पर्यटन विकासकामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी उपलब्ध जागा,पायाभूत सुविधा आणि प्राधान्याने राबविण्यात येणाऱ्या कामांचा आढावा घेण्यात आला..राज्याच्या पर्यटन नकाशावर मानाचे स्थान मिळवून देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी नुकतीच येथे भेट देऊन प्रस्तावित विकासकामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यासंदर्भात ता. १६ नोव्हेंबर रोजी मुंबई येथील मंत्रालयात पर्यटन राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली, आमदार मनोज कायंदे यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली होती. या बैठकीत सिंदखेड राजा पर्यटन विकास आराखड्यातील विविध प्रस्तावांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली..तसेच प्रस्तावित विकासकामांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून उपलब्ध जागा आणि विकासाच्या संभाव्य संधींचा आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता संजय पाटील, उपअभियंता कल्याण भोसले, कनिष्ठ अभियंता विजय नागरे,योगेश राणे यांनी भेट दिली..यावेळी प्रस्तावित पर्यटन विकासकामांसाठी उपलब्ध असलेल्या जागा, आवश्यक पायाभूत सुविधा तसेच विविध विकास कामांच्या संभाव्य ठिकाणांची पाहणी करण्यात आली. कोणती कामे प्राधान्याने हाती घेता येतील, याबाबतही संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली. यावेळी युवा नेते सतीश कायंदे, उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. आशिष बोबडे, कनिष्ठ अभियंता अभंग जाधव यांची उपस्थिती होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.