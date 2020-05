कौतुकास्पद : लॉकडाउनमध्ये खचून न जाता या शेतकऱ्याने मिळविले तब्बल साडेतीन लाखांचे उत्पन्न

विवरा (जि.अकोला) ः करोना व्हायरसपासून बचाव करण्यासाठी सरकारने लॉकडाउन जाहीर केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. मुख्य बाजारपेठ बंद असल्याने शेतीमाल विक्री करणे शेतकऱ्यांना मोठे जिकरीचे होऊन बसले आहे. त्याच पार्श्‍वभूमीवर पातूर तालुक्यातील बेलुरा येथील एका शेतकऱ्याने खरबूज विक्रीतून साडेतीन लाख रुपये मिळविले आहेत. पातुर तालुक्यातील बेलूरा येथील मनोहर डांगे असे त्या शेतकऱ्याचे नाव. डांगे यांनी खरबूज विक्रीतून तब्बल साडेतीन लाख रुपयांचे उत्पन्न घेतले. त्यांची शशिकांत व श्रीकांत ही दोन मुले शेतात काहीतरी नवीन करण्याच्या ध्येयाने यावर्षी त्यांनी खरबूज पिकाचे लागवडीचे नियोजन केले. पाच बाय एक फुटावर मल्चिंग ड्रीप टाकून दोन ऐकर शेतावर खरबूज पिकाची लागवड केली. दोन वेळ आलेल्या अवकाळी पाऊस व गारपिटीने पिकाचे थोडेफार नुकसान झाले पण त्यांनी खचून न जाता पिकाची योग्य देखभाल केली. लॉकडाउन झाल्याने आता फळांची विक्री कोठे करायची हा मोठा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर उभा होता. त्यांनी खचून न जाता खरबूज पिकाची विक्री शेतातूनच करण्याचा निर्णय घेतला. दिग्रस-बेलूरा मुख्य रस्ता त्यांच्या शेतातून जात असल्याने त्यांनी तेथेच दुकान लावले. दररोज फळांची विक्री चालू केली याला परिसरातील लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. यातून त्यांनी साडेतीन लाख रुपये मिळवले यासाठी त्यांना ९० हजार रुपये खर्च आला आहे.

