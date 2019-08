शिक्षक न दिल्यास आंदोलन

जलालखेडा (जि.नागपूर): सध्या नरखेड तालुक्‍यात अनेक शाळेत शिक्षकच नाही. त्यामुळे प्रतिनियुक्तीवर अनेक शाळेत अध्यापनाचे सुरू असल्यामुळे मुळ शाळेचेही "तीनतेरा' होत आहे. यात तालुक्‍यातील खेडी खुर्द येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेचा समावेश आहे.

सोमवारपर्यंत ( ता. 19) प्रतिनियुक्तीवर पाठविलेले शिक्षक परत आले नाही, तर मंगळवारपासून (ता.20) बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा गावकऱ्यांनी गटशिक्षणाधिकारी दिनेश धवड यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.

नरखेड तालुक्‍यात मोठ्‌या प्रमाणात द्विशिक्षकी शाळा आहे. या ठिकाणी आधीच चार वर्ग व मुख्याध्यापक यांचे कार्य दोन शिक्षक करीत असतात. या शाळेतूनदेखील ज्या शाळेत शिक्षक नाहीत, त्या शाळेत शिक्षक नाही तेथे प्रतिनियुक्तीवर देण्यात आले आहे. यामुळे अनेक शाळा या सध्या एका शिक्षकावर सुरू आहेत. खेडी खुर्द येथे जिल्हा परिषदेची वर्ग 1 ते 4 ची शाळा असून 19 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. येथे दोन शिक्षक कार्यरत होते. पण एक शिक्षक प्रतिनियुक्तीवर दुसऱ्या शाळेत पाठविण्यात आल्यामुळे येथे एकच शिक्षक कार्यरत आहे. यात ऑनलाइनचे काम, मुख्याध्यापकाचा प्रभार पाहण्यात शिक्षकाचा वेळ निघून जात असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. खेडी खुर्द येथील शाळेत दोन शिक्षक कार्यरत होते. या शाळेत वर्ग एक ते चारचे एकूण 19 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. पण येथील एक शिक्षण शाळा सुरु झाली, तेव्हापासून प्रतिनियुक्तीवर शिक्षक दुस-या शाळेत देण्यात आले. यामुळे येथे एकच शिक्षक कार्यरत आहे. येथील शाळा व्यस्थापन समिती व गावकर्यांनी अनेक वेळा शिक्षक परत करण्याची मागणी केली होती. पण काहीच होत नसल्यामुळे शुक्रवारी निवेदन देऊन गावक-यांनी गटशिक्षणाधिका-यांना दिलेल्या निवेदनातून उपोषणाचा इशारा दिला.

