Yavatmal: पीककर्ज वाटपाची गती मंदावली; आतापर्यंत 21 टक्के वाटप; दोन हजार 200 कोटीचे उदिष्ट

यवतमाळ: मॉन्सून तोंडावर आला आहे. शेतकर्यांनी शेतीच्या मशागती आटोपून घेतल्या आहेत. आता बी-बियाणे, खते, कीटकनाशक खरेदीसाठी शेतकर्यांची लगबग पहावयास मिळणार आहे. मात्र, पीककर्ज वाटपाची गती अतिशय मंदावलेली आहे. आतापर्यंत जवळपास 475 कोटी 80 लाख म्हणजे 21 टक्के पीककर्ज वाटप केले आहे. यात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने 194 कोटीचे कर्ज वाटप केले आहे..यंदा जिल्ह्यात नऊ लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर खरीप हंगामातील पिकांची लागवड होणार आहे. त्या अनुषंगाने बी-बियाणे, खते, कीटकनाशक आदींचे नियोजन कृषी विभागाने केले आहे. तर जिल्हा मध्यवर्ती, ग्रामीण, राष्ट्रीयकृत तसेच खासगी बँका मिळून दोन लाख 12 हजार 300 सभासदांना दोन हजार 200 कोटी पीककर्ज वाटपाचे उदिष्ठ देण्यात आले आहे. कर्ज वाटपाला सुरवातसुद्धा झाली आहे. परंतु, कर्ज वाटपाची गती अतिशय मंद आहे..परिणामी, शेतकर्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. मे महिना संपण्याच्या मार्गावर असून, अवघ्या आठ दिवसांत मॉन्सूनला सुरवात होणार आहे. यंदा मॉन्सूनच्या सरी विलंबाने कोसळणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविलेला आहे. परंतु, लागवडीच्या दृष्टीने शेतकर्यांनी तयारी केली आहे. उन्हाळ्यात शेतीच्या मशागती आटोपून घेतल्या आहेत. योग्य पाऊस झाल्याशिवाय पेरण्या करू नये, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे..मात्र, बी-बियाणे, खते, कीटकनाशक घेण्याची तयारी शेतकर्यांना आतापासूनच करावी लागणार आहे. सोमवार (ता. एक) पासून शेतकर्यांना कृषी केंद्रातून बियाणे खरेदी करता येणार आहे. परंतु, जवळ पैसे नसल्यामुळे शेतकर्यांना मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. आजघडीस जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी मिळून 40 हजारांहून अधिक शेतकरी सभासदांना 475 कोटी 80 लाख रुपये (21 टक्के) पीककर्जाचे वाटप केले आहे..आणखी दीड लाखांहून अधिक शेतकरी पीककर्जाच्या प्रतीक्षेत आहेत. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा मे महिन्यात अत्यल्प पीककर्ज वाटप करण्यात आले आहे. यात शेतकर्यांची बँक म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने केवळ 194 कोटी रुपये कर्ज वाटप केले आहे. येत्या काळात पीककर्ज वाटपाची गती न वाढविल्यास शेतकर्यांना मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. जिल्हाधिकार्यांनी खरीप पीककर्ज वाटपाच्या दृष्टीने बँकांना आवश्यक सूचना द्याव्या, अशी मागणी शेतकर्यांकडून केल्या जात आहे..अन्यथा खासगी सावकाराकडे धावजिल्ह्यात अधिकृत सावकारांची संख्या मोजकीच आहे. परंतु, अनधिकृत सावकारी करणारे मोठ्या प्रमाणात आहे. अव्वाच्या सव्वा दरात अवैध सावकार कर्ज वाटप करतात. हे कर्ज परतफेड करताना शेतकर्यांना तारेवरची कसरत करण्याची वेळ येते. यंदा बँकांकडून कर्ज मिळण्यास होणार्या विलंबामुळे शेतकर्यांना खासगी सावकाराचे उंबरठे झिजविण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे.