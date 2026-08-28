Manora Bribery: कृषी केंद्राचा परवाना रद्द होऊ नये म्हणून २५ हजारांची लाच; अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात

मानोरा : कृषी केंद्राची तपासणी करून आढळलेल्या त्रुटींची पूर्तता झाल्याचा अहवाल वरिष्ठांकडे सादर न करण्यासह परवाना रद्द करण्याचा अहवाल पुढे न पाठविण्यासाठी २५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना मंडळ कृषी अधिकारी तथा गुणनियंत्रण वर्ग-२ उमेश राठोड यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुरुवारी (ता. २७) सायंकाळी सापळा रचून ताब्यात घेतले आहे..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.राठोड हे मानोरा तालुका कृषी कार्यालयात कार्यरत आहेत. संबंधित कृषी केंद्राची तपासणी केल्यानंतर त्यात आढळलेल्या त्रुटींची पूर्तता झाल्याचा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर न करण्यासाठी तसेच कृषी केंद्राचा परवाना रद्द करण्याचा अहवाल पुढे न पाठविण्यासाठी त्यांनी तक्रारदाराकडे २५ हजार रुपयांची लाच मागितल्याचे तपासात समोर आले..या प्रकरणी १० ऑगस्ट रोजी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मागणीची पडताळणी केली. त्यानंतर गुरुवारी दुपारी सुमारे ३.४५ वाजता सापळा रचण्यात आला. या कारवाईत राठोड यांना लाचेची रक्कम स्वीकारताना ताब्यात घेण्यात आले..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.ही कारवाई पीआय अलका गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली एचसी योगेश खोटे, पीसी महेश परमेश्वर, सतीश गुळदे आणि चालक नागेश चेक यांनी केली. प्रकरणी पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याची माहिती आहे. कृषी विभागातील अधिकाऱ्यावर लाच स्वीकारताना झालेल्या या कारवाईमुळे मानोरा तालुक्यात खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.