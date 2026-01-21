विदर्भ

Gadchiroli Accident: गडचिरोली येथील अहेरी तालुक्यात अंत्यविधीहून परतताना चारचाकी पुलाखाली; दोघांचा मृत्यू, तिघे गंभीर

Bridge Accident: अहेरी तालुक्यात दिना नदीच्या पुलावरून चारचाकी वाहन कोसळून भीषण अपघात झाला असून या दुर्घटनेत दोघांचा मृत्यू आणि तिघे गंभीर जखमी झाले आहेत. अंत्यविधी आटोपून परतत असताना वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने ही घटना घडली.
अहेरी (जि.. गडचिरोली) : अहेरी तालुक्यातील नागेपल्ली येथील रवींद्र तंगडपल्लीवार यांच्या अंत्यविधीनंतर परतत असताना त्यांच्या नातेवाईकांच्या चारचाकी वाहन नदीच्या पुलावरून कोसळल्याने झालेल्या भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला असून तिघे गंभीर जखमी झाले. ही घटना मंगळवार (ता. २०) दुपारी खमनचेरू आणि बोरी दरम्यान असलेल्या दिना नदीच्या पुलावर घडली.

