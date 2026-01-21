Gadchiroli Accident: गडचिरोली येथील अहेरी तालुक्यात अंत्यविधीहून परतताना चारचाकी पुलाखाली; दोघांचा मृत्यू, तिघे गंभीर

अहेरी (जि.. गडचिरोली) : अहेरी तालुक्यातील नागेपल्ली येथील रवींद्र तंगडपल्लीवार यांच्या अंत्यविधीनंतर परतत असताना त्यांच्या नातेवाईकांच्या चारचाकी वाहन नदीच्या पुलावरून कोसळल्याने झालेल्या भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला असून तिघे गंभीर जखमी झाले. ही घटना मंगळवार (ता. २०) दुपारी खमनचेरू आणि बोरी दरम्यान असलेल्या दिना नदीच्या पुलावर घडली..या अपघातात यादव विठ्ठलराव कोलपाकवार ( वय७३) रा. आष्टी आणि सुनील मुरलीधर कोलपाकवार (वय ५५) रा. बोरी यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. तर अभिजीत यादव कोलपाकवार (वय ४०) रा. आष्टी, अर्चना यादव कोलपाकवार रा. आष्टी आणि पद्मा सत्यनारायण कोलपाकवार रा. बोरी हे तिघे गंभीर जखमी असून त्यांना पुढील उपचारासाठी चंद्रपूर येथे हलविण्यात आले आहे..नागेपल्ली येथील रवींद्र तंगडपल्लीवार यांचा मृतदेह सोमवार (ता. १९) सकाळच्या सुमारास आलापल्लीच्या जंगल परिसरात आढळून आला होता. पोलिसांनी घटनास्थळी मोक्का पंचनामा करून सायंकाळी उशिरापर्यंत उत्तरीय तपासणीची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला..हृदयद्रावक! भीषण अपघातात मामा-भाचीनंतर सात महिन्यांच्या गर्भवती महिलेच्या पोटातील बाळाचाही मृत्यू; कुटुंब अक्षरशः उद्ध्वस्त.त्यानंतर मंगळवारी नागेपल्ली येथे त्यांचा अंत्यविधी करण्यात आला. या अंत्यविधीसाठी परिसरातील तसेच विविध गावांतील नातेवाईकांनी हजेरी लावली होती. अंत्यविधी आटोपून यादव विठ्ठल कोलपाकवार, त्यांची पत्नी अर्चना, मुलगा अभिजीत, चुलत भाऊ सुनील मुरलीधर कोलपाकवार आणि त्यांची पत्नी पद्मा हे सर्वजण चारचाकी वाहन क्रमांक एमएच - ३३ व्ही ८२४९ ने आष्टीकडे रवाना झाले होते..प्राप्त माहितीनुसार, हे वाहन अभिजीत यादव कोलपाकवार चालवत होता. बोरी येथून चुलत काका सुनील आणि काकू पद्मा यांना नागेपल्ली येथे आणण्यात आले होते. अंत्यविधीनंतर परतीच्या प्रवासात त्यांना बोरी येथे सोडून अभिजीत आपल्या आई-वडिलांसह आष्टीला जाणार होता. मात्र, खमनचेरूनंतर दिना नदीच्या पुलावर वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने कार थेट पुलावरून खाली कोसळली. .Sangli Crime : चारित्र्याच्या संशयावरून युपीतून मिरजेत आणून पती-सासऱ्याने केला महिलेचा खून; कुजलेल्या अवस्थेत सापडला मृतदेह, मिरजच का निवडलं?.अपघातानंतर जखमींना तातडीने अहेरी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान यादव विठ्ठल कोलपाकवार आणि सुनील मुरलीधर कोलपाकवार यांचा मृत्यू झाला. गंभीर जखमी असलेल्या तिघांना पुढील उपचारासाठी चंद्रपूर येथे हलविण्यात आले आहे. या भीषण अपघातात दोन चुलत भावांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने कोलपाकवार कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. पोलिसांनी अपघाताची नोंद करून पुढील तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.