Vardha News: ‘आई माता माय’ मंदिर परिसरात घाणीचे साम्राज्य; हिंगणीचे आराध्य दैवत ; प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे भाविकांमध्ये संताप

सेलू: भक्ती आणि श्रद्धेचे केंद्र असलेल्या हिंगणी येथील ग्राममाता ''आई माता माय'' मंदिराला सध्या प्रशासकीय अनास्थेचे ग्रहण लागले आहे. ज्या दैवतासमोर गावकरी नतमस्तक होतात, जिथे संकटकाळी साकडे घातले जाते, त्याच मंदिर परिसराची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. आजूबाजूच्या काही नागरिकांनी केलेल्या अतिक्रमणामुळे आणि साचलेल्या घाणीमुळे भाविकांना त्रास सहन करावा लागतो आहे. .हिंगणीकरांचे आराध्य दैवत असलेल्या या मंदिरात शारदीय आणि चैत्र नवरात्रोत्सवा दरम्यान हजारो भाविक दर्शनासाठी येत असतात. गावात कोणतेही शुभ कार्य असो किंवा संकट, हिंगणीकर सर्वप्रथम आई माता माय चरणी धाव घेतात. मात्र, गत काही दिवसांपासून मंदिराला लागूनच असलेल्या काही व्यक्तींनी या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण केले आहे..या मोकळ्या जागेचा वापर आता जनावरे बांधण्यासाठी केला जात असून, तिथे शेण आणि कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. यामुळे परिसरात ''घाणीचे साम्राज्य'' पसरले असून मंदिर परिसरात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना नाकाला रुमाल लावून जावे लागत आहे. भक्तीच्या वातावरणात दुर्गंधीचा हा अडथळा प्रशासनासाठी लाजीरवाणी बाब ठरत आहे..स्थानिक ग्रामस्थ वारंवार तक्रारी करत असूनही प्रशासन कुंभकर्णी झोपेत असल्याचे चित्र आहे. अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे धाडस प्रशासन का दाखवत नाही? असा सवाल आता नागरिक विचारत आहेत..ग्रामदैवताच्या जागेची ही विटंबना उघड्या डोळ्यांनी पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर आता प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. मंदिर परिसरातील अवैध अतिक्रमण तत्काळ हटवण्यात यावे. जनावरे बांधून परिसरात घाण करणाऱ्यांवर कडक दंडात्मक कारवाई करावी. मंदिर परिसराचे सुशोभीकरण करून प्रशासनाने मंदिर बांधकामासाठी ठोस पावले उचलावीत.