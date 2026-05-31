विदर्भ

Chandrapur: बांबू टेक्नॉलॉजीचा आता अधिकृत डिप्लोमा; चंद्रपूरच्या बीआरटीसीला एआयसीटीईची मान्यता

AICTE Approves Bamboo Technology Diploma Course: चंद्रपूरच्या बीआरटीसीला एआयसीटीईची मान्यता मिळाल्याने २०२६-२७ पासून तीन वर्षीय ‘डिप्लोमा इन बांबू टेक्नॉलॉजी’ अभ्यासक्रम सुरू होणार आहे. बांबू उद्योग, हरित तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण रोजगारासाठी ही मोठी संधी ठरणार आहे.
Chandrapur

Chandrapur

esakakl

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चंद्रपूर: बांबू आधारित तांत्रिक शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्राने ऐतिहासिक झेप घेतली असून चिचपल्ली येथील बांबू रिसर्च अँड ट्रेनिंग सेंटर (बीआरटीसी) ला अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई), नवी दिल्ली यांच्याकडून शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून तीन वर्षीय ‘डिप्लोमा इन बांबू टेक्नॉलॉजी’ अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता प्राप्त झाली आहे.

Loading content, please wait...
Chandrapur
diploma courses