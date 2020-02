अमरावती विभागात ‘या’ जिल्ह्याला मिळाला उत्कृष्टतेचा पुरस्कार

अकोला : महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019 ची निवडणूक प्रक्रिया सर्वोत्कृष्टरित्या पार पाडल्याबद्दल मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्यास्तरावर केलेल्या गुणांकनात अमरावती विभागातून अकोला जिल्हा सर्वाधिक गुणांकन प्राप्त करून प्रथम आला आहे, अशी माहिती आज राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केली आहे. यासंदर्भात सविस्तर माहिती अशी की, जिल्ह्यात विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019 निर्भय मुक्त व पारदर्शी वातावरणामध्ये पार पडली. निवडणुकीसाठी राज्यातील निवडणुकीचे काम केलेले अधिकारी, कर्मचारी यांनी दिलेले योगदान विचारात घेऊन निवडणुकीसाठी प्रभावी व उत्कृष्ट कामगिरी केलेले जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्याबाबतचा निर्णय भारत निवडणूक आयोगाने घेतला होता. याकरिता संबंधित जिल्ह्याकडून प्रस्ताव मागण्यात आले होते. या अनुषंगाने प्राप्त सर्व प्रस्तावांचे गुणांकन करण्यात येऊन विभागनिहाय उत्कृष्ट जिल्हे घोषित करण्यात आले. त्यामध्ये अमरावती विभागात मधून अकोला जिल्हा हा सर्वोत्कृष्ट जिल्हा म्हणून मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य यांनी सोमवारी (ता. 24) घोषित केला आहे. त्याअनुषंगाने लवकरच जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी राजेश खवले तसेच निवडणूक प्रक्रियेशी निगडित अन्य अधिकाऱ्यांना सन्मानित करण्यात येईल. अमरावती विभागामध्ये अकोला जिल्ह्याने उत्कृष्ट अशी निवडणूक प्रक्रिया राबवली. दिव्यांग मतदान टक्केवारी राहिली उल्लेखनिय

विधानसभा निवडणुकीदरम्यान दिव्यांगांचे मतदानाचे प्रमाण वाढावे याकरिता जिल्हा प्रशासनाने विशेष प्रयत्न केले. त्यामुळे निवडणुकी दरम्यान जिल्ह्यात दिव्यांग मतदानाची टक्केवारी 91 राहिली. जिल्ह्यात दिलेल्या या विशेष योगदानाची दखल निवडणूक आयोगाचे स्तरावर घेण्यात येऊन जिल्ह्याचे कामकाज उत्कृष्ट घोषित करण्यात आलेले आहे. इतर जिल्ह्यांची सुद्धा निवड

राज्यात पुणे विभागातील कोल्हापूर, नागपूर मधील गडचिरोली, औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, कोकण विभागातील रायगड आणि नाशिक विभागातील नंदुरबार या जिल्ह्यांना देखील उत्कृष्ट निवडणूक प्रक्रिया पार पाडल्या बाबत पुरस्काराकरिता पात्र ठरविण्यात आले आहे.



