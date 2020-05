पूर्ववैमनस्यातून  दोन कुटुंबांमध्ये हाणामारी, प्राणघातक हल्ल्यात मुलागा आणि वडील दोघेही...

अकोला : सिव्हिल लाइन पोलिस ठाणे अंतर्गत येत असलेल्या खरप येथे सोमवारी रात्री अकरा वाजताच्या दरम्यान पूर्व वैमनस्यातून दोन कुटुंबांमध्ये तुफान हाणामारी झाली. त्यामध्ये क्षीरसागर बापलेकावर केलेल्या प्राणघातक हल्ल्यात दोघेही ठार झाले. पोलीसांनी तिघांना ताब्यात घेतले आहे. खरप येथे क्षीरसागर व इंगळे कुटुंबीय शेजारी शेजारी राहतात. या दोन्ही कुटुंबात अनेक दिवसांपासून वाद सुरू आहे. सोमवारी रात्री दोन कुटुंबात वाद झाला. वादाचे पर्यावसान हाणामारीत झाले. यावेळी इंगळे भावंडांनी पिता सनातन व मुलगा विजय क्षीरसागर यांच्यावर कुदडीने वार केले. त्यामध्ये गंभीर जखमी झालेल्या पिता पुत्राचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती सिविल लाइन पोलिसांना मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. यावेळी पोलिसांनी तिघे भावंडांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते. रात्री उशिरा याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. खरप येथील रहिवासी तसेच वेल्डिंगचा व्यवसाय करणारे विजय क्षीरसागर आणि सनातन क्षीरसागर याच परिसरातील एका चौकात सोमवारी रात्री उभे असताना त्यांच्यावर खरब येथील रहिवासी आकाश इंगळे, धम्मपाल इंगळे आणि जयपाल इंगळे या तिघांनी त्यांच्यावर धारदार शस्त्रांनी हल्ला करून त्यांची निर्घृण हत्या केली. सोमवारी रात्री अकरा वाजताच्या सुमारास हे हत्याकांड घडल्यानंतर परिसरात शांतता असल्याने या दोघांचेही मृतदेह बराच वेळ रस्त्यावर पडून होते. त्यानंतर गोपनीय माहिती द्वारे स्थानिक गुन्हे शाखा प्रमुख शैलेश सपकाळ तसेच सिव्हिल लाईन्स पोलिसांना या हत्याकांडाची माहिती मिळाली. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळ गाठून पंचनामा केला. तसेच विजय शिरसागर आणि सनातन शिरसागर यांचे मृतदेह ताब्यात घेऊन तातडीने उत्तरीय तपासणीसाठी सर्वोपचार रुग्णालयात पाठविले. हत्याकांड पूर्ववैमनस्यातून घडल्याची माहिती पोलिस सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.

