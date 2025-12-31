Akola Crime News : तंबाखूचा वाद टोकाला गेला, युवकाची हत्या ; कृषी नगरात खळबळ

अकोला : शहरातील कृषी नगर परिसरात नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला तंबाखू मागण्याच्या किरकोळ वादातून एका युवकाची निर्घृण हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेत संतोष भगवंतराव घावडे (वय अंदाजे ४१ रा. कृषी नगर, अकोला) याचा मृत्यू झाला असून आरोपी राम गिराम (वय २८) यास पोलिसांनी तात्काळ अटक केली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..प्राप्त माहितीनुसार, आज सायंकाळी साडेपाच वाजताच्या सुमारास मृतक संतोष घावडे व आरोपी राम गिराम यांच्यात किरकोळ कारणावरून वाद झाला. सुरुवातीला शाब्दिक वादाने सुरुवात झाल्यानंतर हा वाद हाणामारीत परिवर्तित झाला. वादाच्या भरात आरोपी राम गिराम याने संतोष घावडे याच्या डोक्यावर जबर मारहाण केली. या मारहाणीत संतोष गंभीर जखमी झाला..Akola Crime : एसीबीच्या जाळ्यात पोलिस ठाण्याचा रायटर; अकोल्यात लाच व्यवहाराचा भांडाफोड!.घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांनी तात्काळ जखमी संतोष घावडे यास उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीअंती त्यास मृत घोषित केले. युवकाच्या अकाली मृत्यूची बातमी पसरताच परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. नागरिकांनी घटनास्थळी गर्दी केली होती..घटनेची माहिती मिळताच सिव्हिल लाईन पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. आरोपी राम गिराम यास पोलिसांनी अटक केली असून त्याच्याविरुद्ध हत्या केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेचा पुढील तपास सिव्हिल लाईन पोलीस करीत आहेत.दरम्यान, घटनेची गंभीरता लक्षात घेता उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुदर्शन पाटील यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यांनी नागरिकांशी संवाद साधत शांतता राखण्याचे आवाहन केले. कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहन पोलिस प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..Akola Municipal Election : अकोल्यात भाजपचे ‘धक्का तंत्र’; ४० टक्के नव्या चेहऱ्यांना संधी, अनेकांना डच्चू; ६६ जागांवर देणार उमेदवार.नववर्षाच्या स्वागताच्या पार्श्वभूमीवर घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेमुळे शहरातील नागरिकांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे. किरकोळ वादातून थेट हत्येपर्यंत गेलेली ही घटना सामाजिक शांततेसाठी चिंताजनक असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.