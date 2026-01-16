Municipal Election Results 2026 : सत्तेसाठी भाजपला मित्रपक्षाचा आधार; शिंदेसेना अन् दोन्ही राष्ट्रवादीला फटका, अकोल्यात निकालानंतरचं राजकीय समीकरण!

योगेश फरपटअकोला : महानगरपालिकेच्या ८० जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला असून, अपेक्षेप्रमाणे कोणत्याही एकाच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. मात्र सर्वाधिक ३८ जागा जिंकणाऱ्या भाजपाने मित्रपक्ष आणि काही अपक्षांच्या मदतीने सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा केला आहे. निकालानंतरचे सत्तागणित पाहता भाजप-शिंदे गट-अजित पवार गट या महायुतीकडे थेट बहुमत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..अकोला महापालिका निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला तरी ४१ च्या बहुमताचा आकडा गाठण्यात तो स्वबळावर अपयशी ठरला. भाजपाला ३८ जागांवर समाधान मानावे लागले. काँग्रेसने २१ जागा जिंकत प्रमुख विरोधी पक्षाची भूमिका मजबूत केली आहे. ठाकरे गटाला ६, वंचित बहुजन आघाडीला ५, तर शरद पवार गट आणि एमआयएमला प्रत्येकी ३ जागा मिळाल्या आहेत. तर शिंदे सेना, राष्ट्रवादी (अप), अपक्ष, शहर विकास आघाडी यांना प्रत्येकी एक जागा मिळाली..Akola Election Analysis : अकोला महापालिकेत कुणाला मिळेल ‘लाडक्या बहिणींची’ साथ? भाजपासह राष्ट्रवादी-शिंदेसेनेची प्रतिष्ठा पणाला!.निकालानंतरचे सत्तागणित पाहता भाजपसाठी परिस्थिती अनुकूल ठरते. शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी (अजित पवार गट), अपक्ष आणि शहर विकास आघाडी यांच्या पाठिंब्याने भाजपकडे एकूण ४२ नगरसेवकांचे संख्याबळ होते. हे सत्तास्थापनेचे गणित तुलनेने स्थिर आणि स्पष्ट मानले जात आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्षांकडे संख्याबळ असले तरी एकत्र येण्यासाठी आवश्यक राजकीय सहमती आणि गणित जुळत नाही..काँग्रेस आणि ठाकरे गट यांची एकत्रित ताकदही बहुमतापर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे विरोधकांची भूमिका महापालिकेत प्रभावी असली, तरी सत्तेवर दावा करण्याइतकी मजबूत नाही. एकूणच अकोला महापालिकेचा निकाल हा राज्यातील सत्तासमीकरणांचे प्रतिबिंब दाखवणारा आहे. भाजपला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याचे वास्तव असले तरी मित्रपक्षांच्या सहाय्याने सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक आकडा सहज गाठता आल्याने महापालिकेवर भाजपप्रणीत सत्तेची शक्यता ठोस झाली आहे..Akola Crime: अकोल्यात ५० लाखांची रोकड जप्त; खदान पोलिसांची मोठी कारवाई, एक युवक ताब्यात!.निकालानंतरचे वास्तववादी सत्तागणितएकूण जागा : ८० | बहुमत : ४१अंतिम विजयी आकडेवारीभाजप : ३८काँग्रेस : २१ठाकरे गट : ६वंचित बहुजन आघाडी : ५शरद पवार गट : ३एमआयएम : ३शिवसेना (शिंदे) : १राष्ट्रवादी (अजित पवार) : १अपक्ष : १शहर विकास आघाडी : १मनसे : ०---भाजप सत्तेत पण मित्रपक्षांच्या मदतीनेभाजप + मित्रपक्षभाजप (३८)शिंदे गट (१)अजित पवार गट (१)अपक्ष (१)शहर विकास आघाडी (१)एकूण = ४२ बहुमत पूर्णम्हणजेच भाजप-शिंदे-अजित गटाकडे थेट बहुमत आहे. इथे काँग्रेस, ठाकरे गट किंवा वंचितची गरजच नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.