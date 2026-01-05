Akola News : अकोल्यात ओवेसींच्या सभेत गोंधळ, चेंगराचेंगरीनंतर पोलिसांचा लाठीचार्ज, नेमकं काय घडलं?

योगेश फरपट, अकोलाअकोला : अकोल्यात एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्या सभेदरम्यान गंभीर गोंधळाची घटना रविवारी रात्री साडेदहा वाजेच्या सुमारास घडली. सभेला मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते व समर्थक उपस्थित होते. भाषणादरम्यान ओवेसी यांनी उपस्थितांना व्यासपीठाकडे येण्याचं आवाहन केल्यानंतर परिस्थिती अचानक बदलली. शेकडो लोक एकाच वेळी पुढे सरकल्याने सभास्थळी चेंगराचेंगरीसारखी स्थिती निर्माण झाली..या गोंधळात महिला, वृद्ध आणि लहान मुले अडकली. काही जण खाली पडल्याने घबराट पसरली. आयोजकांकडून योग्य नियोजन व नियंत्रणाचा अभाव असल्याचं या घटनेतून स्पष्ट झालं. जमाव नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचं लक्षात येताच पोलिसांनी हस्तक्षेप केला. मात्र, जमाव ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याने अखेर पोलिसांना परिस्थिती आवरण्यासाठी लाठीचार्ज करावा लागला..Akola Crime News : दुसऱ्याशी सबंध असल्याचा संशय, तरुणाने समलैंगिक मित्राची केली हत्या; ३ वर्षांपासून होते एकत्र, अकोल्यात खळबळ.लाठीचार्जमध्ये काही नागरिकांना किरकोळ दुखापत झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. जखमींना तातडीने शासकीय व खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं. घटनेनंतर सभास्थळी काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं असून अनेकांनी कार्यक्रम अर्धवट सोडून माघार घेतली..या प्रकारामुळे ओवेसी यांच्या वर्तनावर टीकेची झोड उठली आहे. बेजबाबदार आवाहनामुळेच हा गोंधळ उडाल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक व विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. सार्वजनिक सभांमध्ये नेत्यांनी संयम आणि जबाबदारीनं वागणं अपेक्षित असताना अशा प्रकारची घटना दुर्दैवी असल्याचं मत व्यक्त केलं जात आहे..Akola Police : अकोला पोलिसांची ‘स्मार्ट पोलिसिंग’कडे पाऊल; AI-आधारित WhatsApp चॅटबॉट ‘अकोला कॉप कनेक्ट’चा शुभारंभ!.दरम्यान, पोलिस प्रशासनाने परिस्थिती आता नियंत्रणात असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. सभेला दिलेल्या परवानगीच्या अटी, सुरक्षा व्यवस्था आणि आयोजकांची भूमिका याबाबत चौकशी सुरू असून आवश्यक ती कारवाई केली जाणार असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.