Akola News : अकोल्यात ओवेसींच्या सभेत गोंधळ, चेंगराचेंगरीनंतर पोलिसांचा लाठीचार्ज, नेमकं काय घडलं?

Akola Owaisi Rally Chaos : या गोंधळात महिला, वृद्ध आणि लहान मुले अडकली. काही जण खाली पडल्याने घबराट पसरली. आयोजकांकडून योग्य नियोजन व नियंत्रणाचा अभाव असल्याचं या घटनेतून स्पष्ट झालं.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

योगेश फरपट, अकोला

अकोला : अकोल्यात एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्या सभेदरम्यान गंभीर गोंधळाची घटना रविवारी रात्री साडेदहा वाजेच्या सुमारास घडली. सभेला मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते व समर्थक उपस्थित होते. भाषणादरम्यान ओवेसी यांनी उपस्थितांना व्यासपीठाकडे येण्याचं आवाहन केल्यानंतर परिस्थिती अचानक बदलली. शेकडो लोक एकाच वेळी पुढे सरकल्याने सभास्थळी चेंगराचेंगरीसारखी स्थिती निर्माण झाली.

