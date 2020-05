बहिणीमध्ये झाला मोबाइलवरून वाद, एकीने घेतली चक्क विहिरीत उडी, मग...

अकोला : लॉकडाउनमध्ये मोबाइलचे वेड जरा जास्तच वाढले आहे. अशातच दोन बहिणींमध्ये मोबाइलवरून वाद झाला आणि एकीने रागाच्या भरात विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली. ही रामदासपेठ पोलिस ठाण्यांतर्गंत येणाऱ्या गड्डम प्लॉट येथे गुरूवारी (ता.21) दुपारी साडेतीन वाजताच्या सुमारास घडली. याप्रकरणात रामदासपेठ पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली. चंद्रकांत बाबूराव वैधेवार यांच्या तक्रारीनुसार गड्डम प्लॉटमध्ये नानोटी यांच्या वाड्यात भाड्याने ते कुटूंबासोबत राहतात. त्यांची नात हर्षदा अनिल गिरधर (वय १९) ही घरातील कामे करीत नाही. म्हणून तिला तिची आई बोलली. सोबतच दोन बहिणींमध्ये मोबाइलवरून वाद झाला. या रागाच्या भरात हर्षदा गिरधर हिने वाड्यातील विहिरीमध्ये उडी घेऊन आत्महत्या केली. त्यामुळे कुटूंबावर शोककळा पसरली. या प्रकरणात रामदासपेठ पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली.

