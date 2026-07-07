विदर्भ

Gadchiroli: आलापल्ली-सिरोंचा महामार्ग वाहनचालकांसाठी जीवघेणा; पावसाळ्यात समस्या गंभीर: अवजड वाहतूक तत्काळ बंद करण्याची मागणी

Alapalli-Sironcha Highway Turns Dangerous During Monsoon: गडचिरोलीतील आलापल्ली-सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्गाची दुरवस्था पावसाळ्यात अधिक गंभीर झाली असून वाहनचालकांचा जीव धोक्यात आला आहे.
Gadchiroli

Gadchiroli

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गडचिरोली: मागील पाच वर्षांपासून रखडलेला आलापल्ली- सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्ग पावसाळ्यात अधिकच भयावह आणि वाहनचालकांसाठी जीवघेणा झाला आहे. त्यामुळे या महामार्गावरील अवजड वाहतूक तत्काळ बंद करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी केली आहे.

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Gadchiroli
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