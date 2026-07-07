Gadchiroli: आलापल्ली-सिरोंचा महामार्ग वाहनचालकांसाठी जीवघेणा; पावसाळ्यात समस्या गंभीर: अवजड वाहतूक तत्काळ बंद करण्याची मागणी

गडचिरोली: मागील पाच वर्षांपासून रखडलेला आलापल्ली- सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्ग पावसाळ्यात अधिकच भयावह आणि वाहनचालकांसाठी जीवघेणा झाला आहे. त्यामुळे या महामार्गावरील अवजड वाहतूक तत्काळ बंद करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी केली आहे..एकीकडे विकासाच्या गप्पा मारल्या जात असताना दुसरीकडे आलापल्ली-सिरोंचा हा मुख्य मार्ग (१५३ सी) नागरिकांसाठी मृत्यूचा सापळा बनला आहे. रस्ता बांधकामाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या अनागोंदी कारभारामुळे आणि अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे या रस्त्याची पुरती वाताहत झाली आहे..Bhimashankar Darshan: भीमाशंकर मंदिराला पाण्याचा वेढा; भाविकांच्या सुविधांचा प्रश्न ऐरणीवर, दर्शनासाठी येणार असाल तर ही बातमी वाचा!.विशेष म्हणजे, रस्त्याच्या मधोमध झिमेला पुलाजवळ मोठा खड्डा पडल्यामुळे रविवारी चार तासांहून अधिक काळ या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. अशा घटना वारंवार घडत असून प्रवाशांचे हाल होत आहेत. तसेच जागोजागी रस्त्यावर माती आल्याने चिखलाचे साम्राज्य तयार झाले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी या बिकट परिस्थितीवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे..वारंवार आंदोलने करून आणि प्रशासनाला निवेदने देऊनही रस्ते विकास महामंडळ आणि संबंधित कंत्राटदाराकडून दखल घेतील जात नाही, ही अतिशय दुर्दैवाची बाब आहे. वातानुकूलित खोलीत बसून कारभार हाकणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी एकदा या रस्त्यावरून प्रवास करून दाखवावा, म्हणजे त्यांना जनसामान्यांच्या वेदना समजतील, अशा शब्दात ताटीकोंडावार यांनी टीका केली आहे. या रस्त्यावरील झिमेला पुलाजवळ पडलेला खड्डा इतका खोल आहे की, एखादे वाहन त्यात कोसळल्यास भीषण अपघात होऊन जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..Amba Ghat Tunnel : आंबा घाटातून प्रवास होणार अधिक सुरक्षित आणि वेगवान; मंत्री गडकरींनी 'या' महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबाबत दिलं मोठं आश्वासन, थेट केंद्राकडून मिळणार निधी?.अवजड वाहतुकीमुळे रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली आहे. या मार्गावरून धावणारी वाहने जीव मुठीत धरून प्रवास करत आहेत. दरम्यान संतोष ताटीकोंडावार यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून या रस्त्यावरील जीवघेणी अवजड वाहतूक तातडीने बंद करण्याची विनंती केली. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत उपाययोजनांचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, प्रशासनाच्या आश्वासनाची अंमलबजावणी होऊन रस्ता कधी दुरुस्त होणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. जोपर्यंत रस्ता पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत प्रवाशांना जीवघेण्या प्रवासाचा सामना करावा लागणार आहे..जिल्ह्याबाहेरून प्रवास...मागील काही वर्षांपासून आलापल्ली-सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्गाची समस्या सुरू आहे. पूर्वी या मार्गावरून वाहन चालवणे अशक्यच होते. मागील काही वर्षांत संथगतीने का होईना या रस्त्याचे बांधकाम सुरू झाले. पण या बांधकामामुळे समस्या कमी होण्याऐवजी अधिकच वाढल्याचे दिसून येत आहे. हा मार्ग अद्याप पूर्ण झाला नसताना अपूर्ण कामे व पावसाळ्यातील समस्यांमुळे अधिकच अडचणींची भर पडली आहे. या मार्गावरून जाणे शक्य होत नसल्याने सिरोंचा तालुक्यातील अनेक नागरिक गडचिरोली जिल्ह्याची सीमा पार करून तेलंगणा राज्यात जातात. तेथील मंचेरीयलवरून रेल्वे किंवा रस्ता मार्गे चंद्रपूर पोहोचतात आणि तिथून गडचिरोली जिल्ह्यात येतात. या एका मार्गाच्या अडचणीमुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिकांना आपल्याच जिल्ह्याच्या मुख्यालयात जाण्यासाठी आधी तेलंगणा राज्यात आणि मग चंद्रपूर जिल्हा पार करून लांब वळसा घालून जिकरीचा प्रवास करावा लागत आहे. मागील पाचहून अधिक वर्षांपासून नागरिक हा त्रास सहन करत असताना सरकारी पातळीवर अद्याप या महामार्गाच्या कामाला गती देण्याचे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत, असे सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.