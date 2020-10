भाजीपाल्यासोबतच आता उपवासही महागला, गृहिणींसमोर नवे संकट

नागपूर : नवरात्रोत्सव दहा दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. या नऊ दिवसांत उपवास करणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते. यंदा कोरोनामुळे दरवर्षीसारखा उत्सह सर्वसामान्यांमध्ये दिसत नसला तरी उपवास तर करणारच, असे अनेक जण सांगतात. परंतु उपवास करणाऱ्यांना उपवास चांगलाच जड जाणार आहे. कारण गेल्या काही दिवसांत भगर, शेंगदाणे, साबुदाणा, राजगिरा, शिंगाड्याचे पीठ आणि खजुराची मागणी वाढली असली तरी दरांमध्ये वाढ झाली आहे. अधिक पावसाच्या प्रदेशात भगराचे पीक घेतले जाते. यंदा कोकण आणि नाशिक जिल्ह्यात पाऊस अधिक झाल्याने भगराच्या उत्पादनावर परिणाम झालेला आहे. त्यामुळे भाव कडाडले आहेत. आयात शुल्कात वाढ केल्याने खजुराचे तर मागणी वाढल्याने शेंगदाण्याचे भाव वाढले आहेत. नवरात्र उत्सवावर यंदा कोरोनाचे सावट राहणार आहे. त्यामुळे राज्यात नवरात्र उत्सवाची वर्दळ अथवा धामधूम दिसणार नाही. मात्र, धार्मिक परंपरेनुसार उपवास केले जाणार आहे. उपवासासाठी भगर, शेंगदाणे, साबुदाणा, खजूर आणि शिंगाडा पिठाची मागणी वाढू लागली आहे. भगराचे उत्पादन कमी झाल्याने त्याचे भाव वाढले असून, किलो मागे १०० ते ११० रुपये मोजावे लागत आहे. सविस्तर वाचा - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंविरोधात पोलिसांत तक्रार; जनतेची फसवणूक केल्याचा आरोप

पूर्वी प्रति किलोमागे भगरासाठी ९० रुपये मोजावे लागत होते. त्यात १५ ते २० रुपयांची वाढ झालेली आहे. आयात शुल्क आकारल्याने खजुराचे भावही यंदा प्रथमच १०० रुपये किलो वरून १२० ते १५० रुपयांवर गेले आहे. शेंगदाण्याचे नवीन पीक बाजारात येऊ लागल्याने भाव स्थिरावलेले असले तरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा भावात किंचित वाढ झालेली आहे. एक किलो शेंगदाण्यासाठी १२० रुपये मोजावे लागत आहे. मात्र, यंदा साबुदाण्यांचे भाव स्थिरावल्याने ग्राहकांना थोडा दिलासा मिळाला आहे.

बाजारात वर्दळ वाढली

उपवासाच्या काळात साबुदाणा खिचडी आणि भगराची मोठ्या प्रमाणात विक्री होते. कोरोनाचे सावट असताना उपवासाच्या पदार्थाला मागणी कशी असेल याबद्दल साशंक असताना मागणी वाढलेली आहे. त्यामुळे बाजारात ग्राहकांची वर्दळ वाढलेली आहे.

प्रकाश जैस, किराणा व्यापारी आयात शुल्कामुळे भाववाढ

आयात शुल्क आकारल्याने यंदा खजुराच्या भावात वाढ झालेली आहे. उपासाच्या काळात शरीरातील हिमोग्लोबीन आणि रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी खजुराला ग्राहकांकडून अधिक पसंती मिळू लागली आहे. मात्र, भाव वाढलेले आहे.

