Amravati: मंगळसूत्र विकून जुगारात हरला रक्कम; माहेरच्यांनी साडेचार लाख दिले, तरीही दोन लाखांची डिमांड

अमरावती: विवाहित महिलांसाठी त्यांच्या मंगळसूत्राला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. त्यासाठी सहसा तडजोड केल्या जात नाही. परंतु व्यसनाधीन पतीकडून तिच्याच सौभाग्याचं लेणे विकून आलेले पैसे जुगारात हरत असेल तर यापेक्षा दुसरी गंभीर बाब नाही..एका युवतीचे लग्न २०२० मध्ये नजीकच्या एका जिल्ह्यातील युवकासोबत झाले होते. वधूपित्याने लग्नासाठी सहा वर्षांपूर्वी साडेबारा लाख रुपये खर्च केला. २० ग्रॅम सोन्याचे दागिने आणि एक लाख ५० हजारांची रोकडही वरपक्षाला दिली होती. परंतु पतीने लग्नानंतर पत्नीचे मंगळसूत्र तिला न विचारताच गहाण ठेवले व अद्यापही तिला परत केले नाही..शिवाय पतीसह सासरकडील इतरांनी तिला वारंवार माहेरून पैसे आणण्यासाठी त्रास द्यायला सुरवात केली. अपमानास्पद वागणूक आणि शारीरिक व मानसिक त्रास दिल्या गेला. पतीने पत्नीला तू नोकरी करून पैसे कमव, अन्यथा माहेरून दर महिन्याला ३० हजार रुपये आणण्याची मागणी तिच्याकडे केली..घराबाहेर काढण्याच्या धमक्या देऊन पीडित विवाहितेला पतीने मध्यरात्री रेल्वेस्थानकावर आणून सोडले. त्यामुळे पीडित महिलेने घराबाहेर रात्र काढली, अशी खंत राजापेठ ठाण्यात दाखल तक्रारीत नमूद केली आहे. पतीसह सासरच्या मंडळीच्या मागणीवरून आतापर्यंत चार लाख ४७ हजार ९०० रुपये सासरच्यांनी दिले. शिवाय ४५ हजार रुपये वधूपित्याने उसने घेऊनही दिले होते. मंगळसूत्रही मोडून पती जुगारात पैसे हरला, असा आरोप तिने पोलिस तक्रारीत केला आहे..अपघात, शस्त्रक्रिया तरीही सौजन्य नाहीसासरच्यांनी मारहाण करून हाकलून दिल्यानंतर ती माहेरी गेली. मध्यंतरी पीडितेचा अपघात होऊन ती गंभीर जखमी झाली. तिच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. हजारोंचा खर्च माहेरच्यांनी केला. परंतु पती आणि सासरच्यांनी तिच्या चौकशीचे साधे सौजन्यही दाखविले नाही, अशी खंत पीडित महिलेने तक्रारीत व्यक्त केली.."लग्न झाल्यानंतर ते टिकविण्यासाठी लग्नापूर्वीच जोडप्यांचे व त्यांच्या पालकांचे समुपदेशन होणे गरजेचे आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे कौटुंबिक वादाच्या तक्रारीत सुशिक्षित दाम्पत्यांची संख्या वाढत आहे. समुपदेशनातून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत."-ज्योती विल्हेकर, पोलिस निरीक्षक, भरोसा सेल, पोलिस आयुक्तालय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.