विदर्भ

Amravati News: सरकीच्या तेजीने कापसाला झळाळी;‘पांढरे सोने’ ९२५० रुपयांवर; आतापर्यंतचा उच्चांकी दर

Cotton Hits Record High: अंबाडा बाजारात कापसाला नवा उच्चांकी दर, ९ हजार ते ९२५० रुपये प्रति क्विंटल. खाद्यतेल दरवाढ, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तणाव आणि पॉलिस्टर उद्योगावर दबाव यामुळे नैसर्गिक कापसाची मागणी वाढली.
Amravati News

Amravati News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अंबाडा: खाद्यतेलाच्या दरातील सातत्यपूर्ण वाढ, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी आणि पॉलिस्टर उद्योगावरील दबाव यामुळे कापसाच्या दरात मोठी तेजी आली आहे. परिणामी, अंबाडा येथील खासगी बाजारात कापसाला आतापर्यंतचा उच्चांकी नऊ हजार ते ते ९ हजार २५० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला.

Loading content, please wait...
Amravati
cotton
rates hike