Amravati News: सरकीच्या तेजीने कापसाला झळाळी;‘पांढरे सोने’ ९२५० रुपयांवर; आतापर्यंतचा उच्चांकी दर

अंबाडा: खाद्यतेलाच्या दरातील सातत्यपूर्ण वाढ, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी आणि पॉलिस्टर उद्योगावरील दबाव यामुळे कापसाच्या दरात मोठी तेजी आली आहे. परिणामी, अंबाडा येथील खासगी बाजारात कापसाला आतापर्यंतचा उच्चांकी नऊ हजार ते ते ९ हजार २५० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला..गतवर्षीच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी आणि सरासरीपेक्षा अधिक पावसामुळे देशांतर्गत कापूस उत्पादनात घट झाली. त्यातच आखाती देशांतील तणावामुळे 'क्रूड ऑइल'चे दर वाढले. त्यामुळे पॉलिस्टर कापड निर्मितीचा खर्च वाढून कृत्रिम धाग्यांऐवजी नैसर्गिक कापसाची मागणी वाढली. दुसरीकडे खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे सरकीलाही मोठा उठाव मिळाल्याने कापसाच्या दराला आणखी आधार मिळाला..गेल्या दीड महिन्यापासून कापसाच्या बाजारभावात सातत्याने वाढ होत आहे. सुरुवातीला सात हजार रुपयांच्या आसपास असलेले दर आता नऊ हजारांच्या पुढे गेले आहेत. जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने भारतीय कापसाला परदेशातूनही मागणी वाढत असल्याचे व्यापारी सांगतात. सध्या बाजारात कापसाची आवक मर्यादित आहे. कापसाची साठवणूक जोखमीची आणि खर्चिक असल्याने बहुतांश शेतकरी माल विकून मोकळे झाले आहेत.त्यामुळे मोठ्या शेतकऱ्यांकडेच काही प्रमाणात कापूस शिल्लक असल्याचे चित्र आहे..सध्याचे बाजारभावरुई (खंडी/३५६ किलो) : ६४,००० रुपयेआंतरराष्ट्रीय रुई दर (४५० ग्रॅम) : ८३.५० सेंट प्रति पाउंडसरकी दर : ४,४०० रुपये प्रतिक्विंटलकापूस दर : ९,००० ते ९,२५० रुपये प्रतिक्विंटल.दरवाढीमागील प्रमुख कारणेखाद्यतेलाच्या दरवाढीमुळे सरकीची वाढती मागणी'क्रूड ऑइल' महागल्याने पॉलिस्टर उत्पादन खर्चात वाढनैसर्गिक कापसाकडे वस्त्रोद्योगाचा वाढता कलजागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे निर्यात मागणी"जागतिक युद्धजन्य परिस्थितीमुळे 'क्रूड ऑइल'चे दर वाढले. त्याचा थेट परिणाम पॉलिस्टर उद्योगावर झाला असून, नैसर्गिक कापसाची मागणी वाढत आहे."-मधुसूदन आंडे,शेतमाल दर अभ्यासक .