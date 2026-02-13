विदर्भ

Drowning Incident: अंबाळा तलावात पोहण्याचा प्रयत्न जीवावर, ४० वर्षीय इसमाचा बुडून मृत्यू

Drowning Incident at Ambala Lake: अंबाळा तलाव येथे पोहण्यासाठी उतरलेल्या ४० वर्षीय देविदास करामोरे यांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. कुही तालुक्यातील हरदोली येथील रहिवासी असलेले करामोरे रामटेक येथे नातेवाईकांकडे आले होते.
Drowning Incident

Drowning Incident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शितलवाडी : रामटेक पोलिस स्टेशन हद्दीत येणाऱ्या अंबाळा तलावात पोहण्यासाठी गेलेल्या एका ४० वर्षीय इसमाचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. कुही तालुक्यातील हरदोली येथील रहिवासी देविदास करामोरे असे मृतकाचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
police
swimming
Drowning death
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.