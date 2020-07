अमरावतीत एका आमदारासह 25 जण कोरोनाबाधित...आरोग्य यंत्रणा सतर्क

अमरावती : कोरोना विषाणूंची साखळी खंडित करण्यासाठी जिल्ह्यात शनिवार(ता. 11)पासून दोन दिवसांचा जनता कर्फ्यू पुकारण्यात आला आहे; मात्र आज सकाळीच तब्बल 25 जणांचे अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आल्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. या सोबतच एका आमदाराचा अहवालसुद्धा पॉझिटिव्ह आल्याने त्यांना नागपूरच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. आमदारांचे थ्रोट स्वॅब येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय रुग्णलयाच्या लॅबमध्ये तपासण्यात आले होते. त्यात त्यांचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आल्याचे रुग्णालयाचे डीन डॉ. पद्माकर सोमवंशी यांनी सांगितले. विविध भागांत आढळले कोरोना पॉझिटिव्ह दरम्यान, अमरावतीत शनिवारी 25 कोरोनाबाधित आढळून आले. अकोट येथील 45 वर्षीय महिला, मांगीलाल प्लॉट येथील 52 वर्षीय पुरुष व 48 वर्षीय महिला, अकोट येथील 17 वर्षीय पुरुष, कृष्णानगर येथील 36 वर्षीय पुरुष, सिद्देश्वरी सोसायटी येथील 78 वर्षीय पुरुष, सातरगाव येथील 30 वर्षीय महिला, राजापेठच्या बजरंग टेकडी येथील 63 वर्षीय महिला, शेगाव नाका येथील 38 वर्षीय महिला, 65 वर्षीय पुरुष, परतवाड्याच्या सायमा कॉलनी येथील 20 वर्षीय पुरुष, 21 वर्षीय महिला, 16 व 14 वर्षांचा मुलगा, बडनेरा येथील जुनीवस्ती भागातील 42 वर्षीय पुरुष, 36 वर्षीय महिला, शेगाव नाका येथील 12 वर्षीय मुलगा, कांतानगर येथील 40 वर्षीय पुरुष, 36 वर्षीय महिला व 2 वर्षीय बालक, अशोकनगर येथील 27 वर्षीय महिला, 70 व 25 वर्षीय पुरुष, अकोट येथील 12 वर्षीय मुलगी व 22 वर्षीय महिलेचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आला आहे. जाणून घ्या : काय हे दुर्दैव! कोरोनाने त्यांना केले लक्ष्य तर चोरट्यांनी त्यांच्या बंद घराला... जिल्ह्यात आजवर 820 कोरोना बाधित एकाच दिवशी अनेक जण कोरोना विषाणू पॉझिटिव्ह आढळल्याने नागरिकांनी धास्ती घेतली आहे. आरोग्य यंत्रणाही अधिक सतर्क झाली आहे. सर्व 25 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आढळल्याने आता अमरावती जिल्ह्याचा आकडा 820 वर पोहोचला आहे. (संपादन : दुलिराम रहांगडाले)

