Amravati: एक जूनची डेडलाइन संपूनही अभ्यासिका कायम; इमारत मालकास दोन पत्र पोहोचायला विलंब कशासाठी?

अमरावती: शहरातील राजकमल चौकात आदिवासी विकास विभागाने आठ लाख रुपये महिना भाड्याने सुरू केलेली अभ्यासिका एक जूनपर्यंत खाली करा, असे प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे पत्र होते. परंतु डेडलाइन संपूनही अभ्यासिकेची इमारत संबंधित कंत्राटदार (इमारत मालक) यांनी खाली केलेली नाही, हे वास्तव आहे..याप्रकरणाची द्विस्तरीय चौकशी जरी करण्यात येत असली तरी, अनेकांनी याबाबत शंका उपस्थित केली आहे. शासकीय विभागाचा बहुतांश पत्रव्यवहार हा रजिस्टर पोस्ट, किंवा स्पिड पोस्टने केल्या जातो..धारणी प्रकल्प अधिकाऱ्याने राजकमल चौकातील ज्या मॉलमध्ये तिसऱ्या माळ्यावर भाड्याची इमारत घेऊन अभ्यासिका सुरू केली, ती सुरू करताना मार्ग चुकला होता, हे अधिकाऱ्यांनी आधीच स्पष्ट केले. त्यानंतर धारणी प्रकल्प कार्यालयाकडून इमारत मालकाला नियमातील तरतुदीनुसार एक जून २०२६ पर्यंत अभ्यासिका रिकामी करण्याबाबतचे पत्र सहा मे २०२६ रोजी पाठविले. ते पत्र मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यांत पोस्टाने इमारत मालकाला मिळाले आहे..प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या पत्राचा आधार घेऊन ज्या वसतिगृहासाठी इमारत घेण्यात आली होती, ती संबंधित वसतिगृहाच्या गृहपालाने घेतली होती. त्यामुळे पीओच्या पत्राचा आधार घेऊन विद्यमान गृहपालाने सुद्धा असेच पत्र इमारत मालकाला पाठविले होते, असे उपायुक्त श्रीकांत धोटे यांनी सांगितले..त्यामुळे दोन्ही पत्र मिळायला विलंब लागल्यामुळे एक जूनची इमारत खाली करण्याची डेडलाइन किमान पंधरा दिवस पुढे ढकलल्या गेली, असा दावा आता आदिवासी विकास विभागाने केला आहे. प्रकल्प अधिकारी आणि विद्यमान गृहपाल यांनी पत्र इमारत मालकाला एवढे उशिरा का पाठविले, असा मुद्दाही आता चौकशीच्या घेऱ्यात आला आहे. कारण एक पत्र धारणी येथून निघाले, दुसरे अमरावतीच्या वसतिगृहाचे गृहपालाने काढले. अंदाजे रजिस्टर डाकेचे पत्र दहा दिवसांत मिळते. स्वत:ही असे पत्र इमारत मालकाला देऊन त्याची पोच आदिवासी विभागाला घेता आली असती व त्यात वेळही वाचला असता.."तत्कालीन गृहपालाने भाड्याची इमारत घेण्यासाठी पुढाकार घेतला, त्याला एक जूनपर्यंत कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या गेली नाही. ही नोटीस दोन जूनला बजावल्या जाईल."-श्रीकांत धोटे,उपायुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती.