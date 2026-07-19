Amravati: देहविक्रीच्या ठिकाणी व्हिडीओ शूट, अधिकाऱ्यांसह उच्चभ्रूंचा समावेश; अडीच हजारात महिलांचा सौदा, व्हीआयपींसाठी

अमरावती: राजापेठ पोलिसांनी फ्लॅटवर देहविक्रीचा अड्डा चालविणाऱ्यांवर छापे टाकून कारवाई केली होती. त्यातील तपासामध्ये येथे उच्चभ्रू, शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे व्हिडिओ चित्रिकरण करून गैरफायदा घेतल्याची धक्कादायक माहिती पोलिसांच्या तपासातून पुढे आली आहे. सामरानगरात देहविक्रीचा अड्डा चालविणाऱ्या एका महिलेसह काहींना अटक केली होती. .त्याठिकाणी व्यवसायासाठी पश्चिम बंगाल येथून युवतींना आणल्या गेल्याची माहिती पुढे आली होती. आठ जुलैच्या कारवाईत सुशांत अरविंद पळसपगार व एक महिला, यांना अटक झाली होती. तेथून तीन महिलांची सुटकाही करण्यात आली होती. देहविक्रीचा अड्डा चालविणाऱ्या महिलेची राजापेठ पोलिसांनी पोलिस कोठडी घेतली असता अनेक धक्कादायक तथ्य पुढे आले. महिलेचा पती सद्य:स्थितीत पसार आहे..Nanded: बचत गटाच्या माध्यमातून संगीता सुगावे यांना सापडला सूर, पतीच्या आजारपणात न डगमगता उभा केला हॉटेल व्यवसाय.पती हा मध्य प्रदेश व पश्चिम बंगाल येथील एजंटांमार्फत महिलांना अमरावती येथे बोलावत असे. त्यानंतर शहरातील विविध उच्चभ्रू परिसरात त्याने टू बीएच के फ्लॅट भाड्याने घेतले होते. त्याठिकाणी हा व्यवसाय चालविण्यात येत असल्याची माहिती महिलेने दिली. शिवाय पोलिस कोठडीत असलेल्या महिलेने तपासात सांगितले की, तिने यापूर्वी शहरातील साईनगर, देशमुख ले-आउट, गोंडबाबा मंदिर परिसर व सामरानगर येथे हा व्यवसाय चालविला. महत्त्वाची बाब म्हणजे महिलेचा जवळचा नातेवाईकसुद्धा मंगलधाम परिसरात स्वतंत्रपणे अशाच प्रकारचा व्यवसाय चालवित असल्याची कबुली तिने पोलिसांपुढे दिली..व्हीआयपी ग्राहकांसाठी स्वतंत्र खोलीमहिलेचा पती स्वत:च्या राहत्या घरी व्हीआयपी ग्राहकांसाठी स्वतंत्र खोली उपलब्ध करून देत असल्याचेही तपासात पुढे आले आहे. आतापर्यंत बऱ्याच महिलांना या देहविक्रीच्या व्यवसायात गुंतविल्याची माहिती पुढे आली..व्हॉट्सअॅपवरून ग्राहकांशी संपर्कव्हॉट्सअॅप बिझनेस अकाउंटद्वारे ग्राहकांशी संपर्क साधून त्यांना महिलांचे फोटो पाठविणे, प्रति महिला अडीच हजार रुपयांचा व्यवहार निश्चित करणे, ही प्रक्रिया याच काही फ्लॅटमधून चालविल्या जात होती. अटक संशयितांच्या मोबाईलमधून मोठ्या प्रमाणात महिलांची छायाचित्रे आढळून आली आहेत, असे पोलिस निरीक्षक संदीप चव्हाण यांनी सांगितले..Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढे इफेक्ट! दूध ९० रुपये, खवा ४००, तर पनीर ४८० रुपये किलो, भेसळीला लगाम.डिजिटल पुराव्यांचे विश्लेषणमहिलेसह ज्या दोघांना आतापर्यंत पोलिसांनी अटक केली, त्यांच्या मोबाईलमधील व्हॉट्सअॅप चॅट, संपर्क यादी, फोन-पे व इतर आर्थिक व्यवहार तसेच डिजिटल पुराव्यांचे विश्लेषण करण्यात येत असून, रॅकेटशी संबंधितांच्या सहभागाची पडताळणी पोलिसांनी सुरू केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.