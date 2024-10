Amravati: उत्तरप्रदेशचे पडसाद महाराष्ट्रात; रात्री हिंसक जमावाने पोलीस स्टेशनवर केला हल्ला, 29 पोलीस जखमी

Latest Maharastra News: अमरावती मधून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे पोलीस स्टेशनवर एका जमावाने तुफान दगडफेक केली आहे.यावेळी पोलीस स्टेशनची नासधूस करण्यात आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अमरावतीच्या नागपुरी गेट पोलीस ठाण्यावर जमावाने तुफान दगडफेक केली. गाजियाबाद येथे चार दिवसांपूर्वी स्वामी यतीनरसिंह नंद यांनी एक वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. त्यांच्या विरोधात एफ आय आर दाखल करावा यावरून पोलीस आणि जमाव यांच्यामध्ये वाद झाल्याची प्राथमीक माहिती आहे. त्यानंतर जमावाने दगडफेक केली (attack on polics sataion by mod in amaravati 29 police Injured cdj98)