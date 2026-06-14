विदर्भ

Amravati: पैशासाठी पिता-पुत्राच्या हत्येचा प्रयत्न ;युवकास अटक ; विधिसंघर्षितांचाही समावेश

Father-Son Duo Attacked Over Money Dispute: अमरावतीत पैशांच्या वादातून पाणीपुरी विक्रेत्या पिता-पुत्रावर प्राणघातक हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली.
Amravati

Amravati

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती: शहरात गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये विधिसंघर्षितांचा वाढता सहभाग पोलिसांकरिता डोकेदुखी ठरत असून, पालकांमध्येही चिंता पसरली आहे. पैशाची डिमांड नाकारल्यामुळे युवकासह दोन विधिसंघर्षितांनी पाणीपुरी विक्रेत्या पिता-पुत्रावरच प्राणघातक हल्ला करून त्यांची हत्या करण्याचा प्रयत्न केला.

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Amravati
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