Amravati: पैशासाठी पिता-पुत्राच्या हत्येचा प्रयत्न ;युवकास अटक ; विधिसंघर्षितांचाही समावेश

अमरावती: शहरात गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये विधिसंघर्षितांचा वाढता सहभाग पोलिसांकरिता डोकेदुखी ठरत असून, पालकांमध्येही चिंता पसरली आहे. पैशाची डिमांड नाकारल्यामुळे युवकासह दोन विधिसंघर्षितांनी पाणीपुरी विक्रेत्या पिता-पुत्रावरच प्राणघातक हल्ला करून त्यांची हत्या करण्याचा प्रयत्न केला..जुन्या जेलक्वार्टर थांब्याजवळील फुटपाथवर शुक्रवारी (ता. १२) रात्री पावणेअकराच्या सुमारास ही घटना घडली. मुकेश गंगादीप कुशवाह (वय ३५, यंकय्यापुरा) तसेच त्यांचा मुलगा या हल्ल्यात जखमी झाले..Education: सहावी, नववीसाठी संस्कृत अनिवार्यच, केंद्रीय विद्यालयांबाबत निर्णय; तुकड्यांसाठी विद्यार्थी संख्येचा विचार.जखमींपैकी वडिलांची प्रकृती गंभीर असून, त्यांना उपचारासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयामधून खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले. गंभीर जखमी मुकेश कुशवाह यांच्या तक्रारीवरून संशयित रिजवान खान (वय १९, रा. नवसारी) यासह दोन विधिसंघर्षित बालके, अशा तिघांविरुद्ध मारहाण व हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे पोलिस निरीक्षक रवींद्र राजुलवार यांनी सांगितले..श्री. कुशवाह व त्यांचा मुलगा जेलक्वार्टरच्या थांब्याजवळ फुटपाथवर पाणीपुरी, भेलपुरी विक्री करतात. काम आटोपल्यानंतर पावणेअकराच्या सुमारास ते आवरासावर करीत होते. तेवढ्यात एका दुचाकीवर रिजवान खानसह दोन विधिसंघर्षित, असे तिघे त्यांच्या गाडीजवळ आले..Kolhapur: खेळता खेळता रोडरोलरसमोर आली अन् चाक डोक्यावरून गेलं, ३ वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू; समोरचं दृश्य पाहून आईनं डोकं जमिनीवर आदळून घेतलं .कुशवाह यांच्या मुलाला बोलायचे असल्याचे सांगून बाजूला येण्यास म्हटले. त्यांच्यासोबत भेटण्यास नकार दिला असता, तिघांनी आधी मुकेश कुशवाह यांच्यावर चाकूने प्रहार करून त्यांना गंभीर जखमी केले. एका विधिसंघर्षिताने कुशवाह यांच्या मुलावर चाकूने वार करून जखमी केले. त्यानंतर तिघेही पसार झाले. फ्रेजरपुरा पोलिसांनी रिजवान खान याला अटक केली असून तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.