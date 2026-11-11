विदर्भ

Amravati News : भावफलक कोरा, व्यापाऱ्यांची मनमानी! ; केळी उत्पादक संभ्रमात; दुष्काळी परिस्थितीने रोपांचे भाव अर्ध्यावर

Banana Market Rates: अमरावती जिल्ह्यात शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमधील वादानंतर केळीचे बाजारभाव जाहीर करणे बंद झाले असून, दरांतील पारदर्शकतेअभावी शेतकरी संभ्रमात आहेत. दुष्काळामुळे केळी लागवड घटल्याने टिशू कल्चर रोपांचे दरही निम्म्यावर आले आहेत.
Banana farmers in Amravati face pricing uncertainty amid drought and declining demand for tissue culture plants.

Banana farmers in Amravati face pricing uncertainty amid drought and declining demand for tissue culture plants.

esakal

सकाळ वृत्तसेवाआनंद चिठोरे
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पथ्रोट (जि. अमरावती) : केळी कटाईवरून शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये झालेल्या वादानंतर केळीचे दर जाहीर करणे बंद करण्यात आले. त्यामुळे बाजारातील भावफलकावरून केळीचे दर गायब झाले असून, व्यापारी मनमानी पद्धतीने खरेदी करीत आहेत. योग्य भाव कोणता, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. दुसरीकडे, यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांनी केळी लागवडीकडे पाठ फिरविल्याने टिशू कल्चर रोपांचे दरही निम्म्यावर आले आहेत.

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