Amravati News : भावफलक कोरा, व्यापाऱ्यांची मनमानी! ; केळी उत्पादक संभ्रमात; दुष्काळी परिस्थितीने रोपांचे भाव अर्ध्यावर

पथ्रोट (जि. अमरावती) : केळी कटाईवरून शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये झालेल्या वादानंतर केळीचे दर जाहीर करणे बंद करण्यात आले. त्यामुळे बाजारातील भावफलकावरून केळीचे दर गायब झाले असून, व्यापारी मनमानी पद्धतीने खरेदी करीत आहेत. योग्य भाव कोणता, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. दुसरीकडे, यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांनी केळी लागवडीकडे पाठ फिरविल्याने टिशू कल्चर रोपांचे दरही निम्म्यावर आले आहेत..सप्टेंबरच्या सुरुवातीला अंजनगावसुर्जी येथील एका शेतकऱ्याच्या शेतात व्यापाऱ्याकडून केळीची कटाई सुरू होती. मात्र, पांदण रस्ता चिखलमय असल्याने व्यापाऱ्याचे दोन ट्रॅक्टर रस्त्यातच फसले. यावरून शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये वाद झाला. त्यानंतर तक्रारीही दाखल झाल्या. या घटनेनंतर केळीचे दर जाहीर करणे व्यापाऱ्यांनी बंद केल्याचे सांगण्यात येते. या प्रकाराला दोन महिने उलटले तरी दरफलकावर भाव जाहीर होत नाहीत. व्यापारी सोयीनुसार केळीची खरेदी करीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना माल विकताना योग्य भावाचा अंदाज घेणे कठीण आहे. दरांमध्ये पारदर्शकता नसल्याने शेतकऱ्यांना संभ्रमात व्यवहार करावा लागत आहे..दरम्यान, यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. रब्बी पिकांनाही त्याचा फटका बसला आहे. धरणांमधील मर्यादित पाणीसाठा पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आल्याने सिंचनासाठी पाणी देण्यावर निर्बंध आले आहेत. परिणामी, वर्षभरातील पाणी उपलब्धता आणि इतर पिकांचे नियोजन लक्षात घेऊन केळीची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी यंदा सावध भूमिका घेतली. केळी लागवडीचे क्षेत्र घटण्याची शक्यता असल्याने टिशू कल्चर रोपांची मागणी कमी झाली असून, त्यांच्या किमतीही निम्म्यावर आल्या आहेत..परंपरा खंडितबऱ्हाणपूर येथील केळीच्या बाजारभावाशी संलग्न राहून अंजनगावसुर्जी परिसरातील पांढरी येथून दररोज केळीचे भाव जाहीर करण्यात येत होते. ही परंपरा अनेक वर्षांपासून सुरू होती. आता ती बंद पडल्यानंतर परिसरातील कुठल्याच व्यापाऱ्याने बोर्ड खोलण्याबाबत पुढाकार घेतलेला नाही, हे विशेष.कंपनीने दरवर्षी कांदा बाग हंगामात लागवड होणाऱ्या केळी पिकासाठी मागणीनुसार टिशू कल्चर रोपांची निर्मिती करून ठेवली आहे. परंतु, यंदा मागणी घटल्याने साधारणतः १८ रुपये प्रति नगप्रमाणे विकली जाणारी रोपे अर्ध्या किमतीवरच आली आहेत.-भूषण बोडखे, डिलर, टिशू कल्चर कंपनी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.