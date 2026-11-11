Amravati Accident : अमरावतीत बांधकाम सुरू असतानाच मोठी दुर्घटना! प्रवेशद्वाराचा स्लॅब कोसळून चार मजूर मलब्याखाली दबले; अग्निशमन दलाने केले तातडीने बचावकार्य

अमरावती : निर्माणाधीन प्रवेशद्वाराचे छत बांधकामादरम्यान कोसळल्याने मलब्याखाली दबून चार जण जखमी झाल्याची खळबळजनक घटना मंगळवारी (ता. १०) सायंकाळी अमरावतीच्या रामपुरी कॅम्प परिसरात घडली. अग्नीशमन दल व स्थानिकांच्या मदतीने चौघांना तातडीने मलब्याबाहेर काढून जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचारार्थ हलविण्यात आले. महापालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्रमांक सात, कृष्णानगर-रामपुरी कॅम्प येथे साई सचूराम दरबार असून, त्या दरबाराच्या मार्गावर २० बाय २२ फूट आकाराच्या प्रवेशद्वाराचे बांधकाम सुरू आहे. गणपती उत्सवादरम्यान या प्रवेशद्वाराचे भूमिपूजन झाले. आगामी गुरूनानक जयंतीपर्यंत (२४ नोव्हेंबर) ते पूर्ण करायचे होते. त्यामुळे काम जलदगतीने सुरू होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील या कामाचे कंत्राट जाकीर नामक कंत्राटदाराकडे होते. त्याने या कामावर दहा मजूर लावले होते..मंगळवारी सायंकाळी प्रवेशद्वाराच्या कमानीचे स्लॅब टाकत असताना भार वाढल्याने संपूर्ण स्लॅब अचानक कोसळले व मलब्याखाली चार मजूर सापडले. यात मो. ऐफाज (वय २६, रा. नागपुरी गेट), जमीर खान समशेर खान (वय ३५, रा. मुस्काननगर), शेख मुजफ्फर शेख बब्बू (वय २४, रा. लालखडी) व शेख जमीर (वय ४०, रा. लालखडी) यांचा समावेश आहे.घटना घडताच स्थानिकांनी मदतीचा हात देत मजुरांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू केले. माहिती मिळताच मनपाच्या अग्नीशमन दलाने घटनास्थळी पोहोचून मदतकार्य युद्धपातळीवर पूर्ण करीत सर्व जखमींना मलब्याखालून बाहेर काढले. यातील तिघांच्या पायांना व एकाच्या डोक्याला दुखापत झाल्याचे सांगण्यात येते..अधिकारी घटनास्थळी दाखलघटनास्थळी महापालिकेचे उपायुक्त नरेंद्र वानखडे, नगरसेवक मनीष बजाज, आशिष लुल्ला यांनी तातडीने पोहोचून मदतकार्यास गती दिली. महापौर श्रीचंद तेजवाणी यांचा हा प्रभाग असून त्यांनी या कामासाठी पुढाकार घेतला होता, असे सांगण्यात येते. त्यांनीच निधीसाठीही प्रयत्न केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.