Video: ''भाजप कार्यालयावर काँग्रेसचा झेंडा लावणार, कुणाचा बाप..'' अमरावतीमध्ये कार्यकर्त्याचा संताप, व्हिडीओ व्हायरल

BJP Rebellion in Amravati Hardcore Loyalists vs Imported Candidates: राज्यभरात भाजपच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या संतापाचे व्हिडीओ पुढे येत आहेत. त्यामुळे पक्षाचा मूळ कार्यकर्ता नाराज होताना दिसून येतोय.
संतोष कानडे
Amravati corporation election 2025: भाजपमध्ये नाराजांची संख्या वाढली आहे. निष्ठावंतांना डावलून आयात केलेल्या उमेदवारांना तिकीट दिल्याने अनेकजण संताप व्यक्त करीत आहेत. अमरावतीमधील एका उमेदवाराचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला. भाजपच्या कार्यालयावर काँग्रेसचा झेंडा लावणार असल्याचा इशारा या कार्यकर्त्याने दिला आहे.

