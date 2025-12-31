Video: ''भाजप कार्यालयावर काँग्रेसचा झेंडा लावणार, कुणाचा बाप..'' अमरावतीमध्ये कार्यकर्त्याचा संताप, व्हिडीओ व्हायरल

Amravati corporation election 2025: भाजपमध्ये नाराजांची संख्या वाढली आहे. निष्ठावंतांना डावलून आयात केलेल्या उमेदवारांना तिकीट दिल्याने अनेकजण संताप व्यक्त करीत आहेत. अमरावतीमधील एका उमेदवाराचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला. भाजपच्या कार्यालयावर काँग्रेसचा झेंडा लावणार असल्याचा इशारा या कार्यकर्त्याने दिला आहे..संगम गुप्ता असं या भाजप कार्यकर्त्याचं नाव आहे. व्हिडीओमध्ये गुप्ता सांगतात की, भाजप कार्यालयाची आम्ही पूजा करत होतो. परंतु आम्हाला भीक मागावी लागतेय. आमच्या नेत्यांकडेच भीक मागावी लागतेय. जो व्यक्ती नरेंद्र मोदींचा पुतळा जाळत होता, शिव्या देत होता, बॅनरवर लाथा मारत होता, त्याला पक्षाने तिकीट दिलं आणि माझ्या पत्नीला डावललं..Ravindra Chavan: महापौर युतीचाच! नाराजीवर संयम, संवाद आणि समजुतीचा मार्ग; रविंद्र चव्हाण यांचे प्रतिपादन .गुप्ता पुढे सांगतात, मी पक्षासाठी २७ दिवस जेलमध्ये राहिलो. अमरावतीमध्ये कट्टर हिंदुत्ववादी म्हणून माझी ओळख आहे. अमरावती शहरात दंगल झाली तेव्हा मला पक्षाने मुख्य आरोपी केलं होतं. आता मात्र माझं तिकीट कापून काँग्रेसच्या नेत्याला तिकीट दिलं आहे..अमरावती शहरातल्या बेलापुरा प्रभाग क्रमांक १२बद्दल संगम गुप्ता बोलत आहेत. हा प्रभाग ओबीसी महिलेसाठी सुटला आहे. मात्र त्यांच्या पत्नीला भाजपने उमेदवारी नाकारली. त्यामुळे त्यांनी संताप व्यक्त करत निष्ठावंतांना कसं डावलंल जातं, ते सांगितलं..Mucus Fishing Syndrome: सतत डोळ्यातली घाण काढल्यामुळे होणारा ‘म्यूकस फिशिंग सिंड्रोम’ म्हणजे काय? जाणून घ्या.''भाजप कार्यालयावर काँग्रेसचा झेंडा लावणार''''मी भाजप कार्यालयावर काँग्रेसचा झेंडा लावणार आहे. हा पक्ष आता काँग्रेस झाला आहे. कुणाच्या बापात दम असेल तर मला रोखून दाखवा.. मी आश्वासन देतो की उद्या इथेच काँग्रेसचा झेंडा लावणार. हा पक्ष भाजप राहिला नाही हा काँग्रेस झालाय.'' अशा कठोर शब्दात गुप्ता यांनी निषेध व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.