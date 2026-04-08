Amravati Crime News: अल्पवयीन मुलीचे अपहरण, लॉजवर डांबून शरीरसुखाची जबरदस्ती; ब्लॅकमेल व मारहाणीचा धक्कादायक प्रकार

अमरावती : अल्पवयीन मुलीच्या छेडखानी व विनयभंगाच्या घटना शहरात सातत्याने वाढत आहेत. एका अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिला डांबून ठेवून शरीरसुखाची मागणी करण्यात आली, तर दुसरीचा हात पकडून तिला मोबाईल स्वीकारण्याचा आग्रह धरण्यात आला. .नांदगावपेठ ठाण्याच्या हद्दीतील अन्य दुसऱ्या घटनेमध्ये एका अल्पवयीन मुलीचा संशयित हर्ष ऊर्फ सामित नारायण भुसूम (वय १९) हा गत काही दिवसांपासून पाठलाग करीत होता. त्याने पाठलाग करून पीडितेची दुचाकी हिसकावून घेतल्यावर तिला मारहाण करून जबरदस्तीने दुसऱ्या ठिकाणी एका लॉजवर नेले. तिच्याकडे शरीरसुखाची मागणी केली. पीडितेने नकार दिला असता, तिच्याशी लगट करण्याचाही संशयिताने प्रयत्न केला. पीडितेला काहीवेळेपर्यंत खोलीत डांबूनसुद्धा ठेवले. त्याने पीडितेला ब्लॅकमेल करून व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकीसुद्धा दिली, असा आरोप पीडित मुलीने नांदगावपेठ ठाण्यात दाखल तक्रारीत केला आहे. त्या आधारे पोलिसांनी संशयित हर्ष ऊर्फ सामित नारायण भुसूम (वय १९) विरुद्ध अपहरण, विनयभंग व डांबून ठेवणे, मारहाण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे..बडनेरा ठाण्याच्या हद्दीत अन्य दुसऱ्या घटनेमध्ये पीडित अल्पवयीन मुलगी (वय १६), दुकानातून खरेदीवरून घराकडे परत जात होती. संशयित शेख अन्सार शेख ईसा (वय २३) याने पाठलाग करून तुझ्यासोबत बोलायचे आहे, असे म्हणून त्याने जबरदस्तीने पीडित मुलीचा हात पकडून जवळचा मोबाईल तिला दिला. मोबाईल स्वीकारण्यास मुलीने नकार दिला असता, तिने बळजबरीचा प्रयत्न केला. पीडितेला रस्त्यावरच मारहाण केली, असा आरोप पीडित अल्पवयीन मुलीने बडनेरा ठाण्यात दाखल तक्रारीत केला आहे. त्या आधारे पोलिसांनी शेख अन्सार विरुद्ध विनयभंग, मारहाण व बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधित कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.