Amravati Drought : पावसाचा खंड नैसर्गिक आपत्ती, लवकरच दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय : बावनकुळे

अमरावती : पीकपरिस्थितीची पाहणी व सर्वेक्षण करण्यास सुरवात करण्यात आली असून २०१७ व २०१८ मध्ये ज्याप्रकारे निर्णय घेण्यात आले, त्यापद्धतीने यावेळीही निर्णय घेणे गरजेचे आहे. पाऊस चिंतेचा विषय असून लवकरच दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय होईल, असे आश्वासन महसूल मंत्री तथा अमरावतीचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी (ता. १९) तिवसा येथे दिले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषी तसेच मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांसह आम्ही सर्व मंत्री अहवाल मांडणार आहोत. .ही नैसर्गिक आपत्ती असून या परिस्थितीत सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यास प्राधान्य देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पावसाच्या सातत्याने खंडामुळे जिल्ह्यातील पीकपरिस्थिती अतिशय वाईट झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तिवसा तालुक्यातील किशोर पिंपळे, राजू बहाद्दरपुरे यांच्या शेतींची पाहणी शनिवारी (ता. १९) केली. काही शेतकऱ्यांसोबत त्यांनी संवाद साधून माहिती घेत स्थिती जाणून घेतली..Maharashtra Weather: मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास सुरू; बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र, २५ ते २८ सप्टेंबर राज्यात पावसाची शक्यता.यावेळी आमदार प्रवीण पोटे, आमदार प्रताप अडसड, आमदार राजेश वानखडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राहुल सातपुते आदी उपस्थित होते. यावेळी प्रसार माध्यमांशी बोलताना पालकमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, जिल्ह्यात पावसाचा ३९ दिवसांचा खंड आहे. यामुळे सोयाबीन हातचे गेल्याची स्थिती असून कापसाचेही पीक जाण्याची शक्यता आहे..परतीच्या पावसावर तूर पिकाचे भवितव्य अवलंबून आहे. दुष्काळाचा पहिला ट्रिगर लागू झाला असला तरी काही तालुके यातून सुटल्याच्या तक्रारी आहेत. मात्र काळजी करण्याचे कारण नाही, ट्रिगर सरकारच ठरवते व ते दुरुस्त करण्याचे अधिकारही सरकारला आहेत.दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मुद्द्यावर बोलताना ते म्हणाले, प्रत्येक भागाचा दौरा करून त्याचा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहे..अमरावती : शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पीकपरिस्थितीची माहिती घेताना ना. चंद्रशेखर बावनकुळे. सोबत आमदार प्रताप अडसड, प्रवीण पोटे, राजेश वानखडे व अन्य मान्यवर. आवश्यक तेथे ऑफलाइन पंचनामे पीकपाहणी करीत असताना संपर्काची समस्या आल्यास त्याठिकाणचे पंचनामे ऑफलाइन करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले..India GDP Growth : भारताचा विकासदर सात टक्के राहील अर्थव्यवस्थेच्या लवचीकतेमुळे ‘मूडीज रेटिंग्ज’कडून अंदाजात सुधारणा.काही भागांत कृषीपंपाचा वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे सिंचनाबाबत अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी केल्या. पालकमंत्र्यांनी शेताच्या बांधावरूनच महावितरणचे सचिव लोकेशचंद्र यांना दूरध्वनीवरून संपर्क करून याबाबत उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.