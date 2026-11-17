अमरावती : केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेचा ३० ऑक्टोबरला २४ वा हप्ता वितरित झाला. पण, राज्य सरकारकडे तीन हप्ते थकले आहेत. जिल्ह्यातील दोन लाख ८३ हजार ८५ शेतकऱ्यांना अख्ख्या वर्षभरात एकही हप्ता वितरित करण्यात आलेला नाही. दुष्काळामध्ये होरपळत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर राज्य शासनाकडून मीठ चोळण्यात येत असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया आता उमटू लागल्या आहेत.दरम्यान, स्थानिक कृषी विभागाने राज्य शासनाकडे निधीची मागणी केली असली तरी त्यांनाही प्रतिसाद मिळालेला नाही..शेतकऱ्यांना मदतीसाठी म्हणून केंद्राने शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली. शेतकऱ्यांना केंद्राच्या सन्मान योजनेतून प्रत्येक चार महिन्यांना दोन हजार रुपये मिळतात. केंद्राचा हप्ता वितरित झाल्यानंतर पुढच्या १५ ते २० दिवसांत राज्याच्या योजनेतूनही पात्र शेतकऱ्यांना हप्ता वितरित होतो. मात्र, एक वर्ष झाले तरीही राज्य सरकारच्या ‘नमो शेतकरी सन्मान निधी’चा लाभ शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही..कृषी विभागाने दोन हप्त्यांचे पैसे मिळावेत म्हणून यापूर्वीच शासनाकडे मागणी केली आहे. आताही केंद्राच्या २४ व्या हप्त्यानंतर कृषी विभागाने जिल्ह्यातील दोन लाख ८३ हजार ८५ शेतकऱ्यांसाठी शासनाला निधी मागितला आहे. मात्र, विकासकामे, वैयक्तिक लाभाच्या इतर योजना, कर्मचाऱ्यांचे पगार व पेन्शन, आमदार-माजी आमदारांचे वेतन, पेन्शन, कर्जावरील व्याज, यातून पैसेच शिल्लक राहत नसल्याचे उत्तर मिळाले असल्याचे सांगण्यात आले..दरम्यान, दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर नुकसानाचे पंचनामे झाले. राज्याने मदतीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविला असला तरी अद्याप मदतनिधी केंद्राकडून अप्राप्त आहे. दिवाळीपूर्वी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांचा अग्रीम दिला. अग्रीमची रक्कम ‘नमो शेतकरी सन्मान योजने’चीच होती व ती वळविण्यात आली, असे आता सांगण्यात येत आहे..सन्मान निधीची सद्य:स्थितीएकूण लाभार्थी शेतकरी : २,८३,०८५एकूण थकलेले हप्ते : ३प्रत्येक हप्ता : २ हजार रुपये .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.