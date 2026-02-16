Amravati Fraud: अमरावतीत बांधकाम व्यावसायिकाच्या नावाखाली दीड कोटींची फसवणूक

अमरावती : स्वत:ला मोठा बांधकाम व्यावसायिक व बिल्डर असल्याचे खोटे चित्र भासवून शहरातील मायलेकीची एक कोटी ५१ लाख रुपयांनी फसवणूक करण्यात आली. राजापेठ ठाण्यात यासंदर्भात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. श्रीकांत हरगोविंद कलंत्री (वय ४०, रा. अमरावती), असे फसवणूक व विश्वासघातप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयिताचे नाव असल्याची माहिती राजापेठचे पोलिस निरीक्षक पुनीत कुलट यांनी दिली..अनिता महेश शर्मा (वय ५२, रा. मुधोळकरपेठ), असे तक्रार करणाऱ्या महिलेचे नाव आहे. २०१८ ते २०२६, अशा आठ वर्षांच्या कार्यकाळातील हा आर्थिक व्यवहार असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले. संशयित श्रीकांत कलंत्री याने स्वत:ला बांधकाम व्यावसायिक व मोठा बिल्डर असल्याची बतावणी अनिता शर्मा व त्यांच्या आईसोबत बोलताना केली होती. मायलेकीचा विश्वास संपादन करून संशयित श्रीकांत कलंत्री याने त्यांच्या जवळून रक्कम ठेव म्हणून घेतली..Startup loan fraud case : प्रिंटिंग व्यवसाय स्टार्टअपला ५ कोटी कर्ज; ७० लाख फी घेतली, ६ परप्रांतीयांनी तरूणाला गंडवलं अन्.इतकेच नव्हे तर अधिक पैसे उकळण्याकरिता कंवरनगर मार्गावरील एका निर्माणाधीन असलेल्या मोठ्या मॉलच्या व्यवसायात संशयित कलंत्री ५० टक्के इतका भागीदार असून, शहरातील तपोवन रोडवर व मोठ्या किंमतीच्या मॉलमध्ये त्यांच्या सहभागाचा वाटा असल्याचे सदर महिलेला सांगितले होते. तसेच नवजीवन हॉस्पिटलच्या मागे स्कॉय टावर येथे तो राहत असलेल्या व बिल्डिंग निर्माणाधीन असताना तुम्हाला येथे फ्लॅट देतो, असे आमिषही त्याने महिलेशी बोलताना दाखविले होते..त्या इमारतीचे काम सुरू असताना अनिता शर्मा व त्यांच्या आईला बांधकामाचे ठिकाण दाखविण्याकरिता नेले होते. शिवाय आठ वर्षांत खोटे प्रलोभन दाखवून ठेवीची रक्कम परत करेल, असे भासवून अनिता शर्मा व त्यांच्या आईकडून टप्प्याटप्याने १ कोटी ५१ लाख रुपये घेऊन आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप अनिता शर्मा यांनी तक्रारीत केल्यानंतर राजापेठ ठाण्यात संशयित श्रीकांत हरगोविंद कलंत्रीविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे..Ranjangaon MIDC Scam : रांजणगाव एमआयडीसीत नोकरीचे आमिष; ४७ तरुण-तरुणींची सत्तर हजारांची फसवणूक; दोघांना अटक!.व्याजासह रक्कम परत देण्याचा करार अनिता शर्मा यांनी यासंदर्भात पोलिस आयुक्त यांच्याकडे दोन वर्षांपूर्वी श्रीकांत कलंत्रीविरुद्ध तक्रार केली होती. त्यावेळी संशयिताने पैसे व्याजासह परत देण्याचा एक करार १७ ऑगस्ट २०२४ रोजी करून तेव्हा आपसी समेट घडवून आणला होता. परंतु त्यानंतरही संशयिताने पैसे देण्याचे टाळले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.