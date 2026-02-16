विदर्भ

Amravati Fraud: अमरावतीत बांधकाम व्यावसायिकाच्या नावाखाली दीड कोटींची फसवणूक

Financial Fraud: अमरावतीत एक बांधकाम व्यावसायिक असल्याचा खोटा दाखला देऊन अनिता शर्मा व त्यांच्या आईकडून १ कोटी ५१ लाख रुपये फसवले गेले. आठ वर्षांच्या आर्थिक व्यवहारात विश्वास संपादन करून रक्कम घेतल्याचा संशय आहे. पोलिसांनी संशयिताविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अमरावती : स्वत:ला मोठा बांधकाम व्यावसायिक व बिल्डर असल्याचे खोटे चित्र भासवून शहरातील मायलेकीची एक कोटी ५१ लाख रुपयांनी फसवणूक करण्यात आली. राजापेठ ठाण्यात यासंदर्भात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. श्रीकांत हरगोविंद कलंत्री (वय ४०, रा. अमरावती), असे फसवणूक व विश्वासघातप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयिताचे नाव असल्याची माहिती राजापेठचे पोलिस निरीक्षक पुनीत कुलट यांनी दिली.

Amravati
police
Fraud Crime
Police Inquiry

