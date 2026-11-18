अमरावती : शहरातील वलगाव मार्गावर गजबजलेल्या हबीब नगर परिसरात एकाच वेळी स्क्रॅपच्या गोदामासह पाच घरांना भीषण आग लागली आगीत लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. बुधवार १८ नोव्हेंबरला दुपारी तीनच्या सुमाराची घटना घडल्याने चांगलीच तारांबळ उडाली. आगीमध्ये एका घरातील एक लाख रुपयांची रोख रक्कम व इतर साहित्य आगीत भस्मसात झाल्याचे अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. .छोटे रस्ते आणि गजबजलेला परिसर असल्याने आगीवर नियंत्रण आणताना अग्निशमन च्या जवानाची चांगलीच दमछाक झाली. शॉर्टसर्किटमुळे ही आग लागल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ज्या पाच घरांना आग लागली त्यामध्ये मेहमूद शहा, अब्दुल सलाम, अकबर शहा, सईद शहा यांच्या घरांचा सुद्धा समावेश आहे..घटनेच्या वेळी एका घरातील गॅस सिलेंडरचा सुद्धा आगीमुळे स्पोर्ट झाल्याने जोरात आवाज झाला त्यामुळे परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या आगीमध्ये एक लाख रुपयांच्या रोख रकमेसह लग्न समारंभासाठी ठेवलेले सामान व घरगुती साहित्य खाक झाल्याचे अग्निशमन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले जवळपास अडीच ते तीन तासानंतर परिसरात लागलेली आग आटोक्यात आणली त्यासाठी मुख्य केंद्रासह इतरही उपकेंद्राचे अग्निशमन दलाचे बंब घटनास्थळी पाचारण करण्यात आले होते..फिरोज भाई नामक व्यक्तीने आगीची माहिती अग्निशमन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले सुरक्षेसाठी नागपुरी गेट पोलिसांचा ताफा ही घटनास्थळी पोहोचला होता सदर घटनेमध्ये वित्तहानी वगळता कुठल्याही प्रकारची प्राणहानी झाली नाही. असे अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.