Chandrashekhar Bawankule: अमरावती, मेळघाटातील आरोग्यसेवा सुधारा; पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश

अमरावती : अमरावतीसह मेळघाटातील आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी आरोग्य विभागातील प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश महसूलमंत्री व अमरावतीचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज (ता. १०) मुंबईत झालेल्या बैठकीत दिले..अमरावती जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रलंबित विषयांवर मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर उपस्थित होते. बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली..ज्यात पदनिर्मिती, सेवांचे कार्यादेश, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बाबींचा समावेश होता. अमरावती जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांसाठीही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. रुग्णवाहिका दुरुस्तीसाठी एक नोव्हेंबर २०२१ च्या शासननिर्णयात दुरुस्ती, मेळघाटातील वैद्यकीय.अधिकाऱ्यांचे मानधन, पेसा अंतर्गत आरोग्यसेवक (महिला) यांच्या शैक्षणिक अर्हतेत शिथिलता आणि ४५ टक्के उत्तीर्ण गुणांची अट शिथिल करून मेळघाटातील रिक्त पदे भरण्याची परवानगी यावर भर देण्यात आला. .तसेच वैद्यकीय अधिकारी व कंत्राटी वाहन चालकांच्या मानधनात वाढ, रुग्णवाहिका दुरुस्तीसाठी २०२४-२५ व २०२५-२६ साठी निधी उपलब्धता आणि अमरावती येथील विभागीय संदर्भ रुग्णालयात रेडियोथेरेपी व डे केयर किमोथेरेपी सुविधा स्थापन करण्याचे प्रस्ताव मार्गी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले..अमरावती जिल्ह्यातील जनतेला चांगल्या आरोग्यसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावून ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना दर्जेदार वैद्यकीय सेवा मिळतील.-चंद्रशेखर बावनकुळे पालकमंत्री, अमरावती