विदर्भ

Amravati: कारागृह शिपायाच्या मोबाईलमध्ये कैद्याचे..., टिफीन बॉक्समध्ये गांजानंतर प्रशासनाकडून तपासणीत धक्कादायक बाबी उघड

Jail Guard Booked After Internal Security Check: अमरावती जिल्हा कारागृहातील शिपायाच्या मोबाईलमध्ये कैद्याशी संबंधित माहिती आणि गांजासदृश पदार्थ आढळल्याने खळबळ उडाली आहे.
Amravati

Amravati

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमरावती: जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहातून बंदी आणि कर्मचाऱ्यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध आता बाहेर यायला लागले आहेत. एका कारागृह शिपायाच्या स्मार्ट फोनमध्ये बंदीचे नाव, त्याने लिहिलेल्या स्वाक्षरीचे पत्र आढळल्याने पुन्हा खळबळ उडाली आहे. कारागृह प्रशासनाच्या वतीने कारागृहाच्या अधीक्षक कीर्ती चिंतामणी यांच्या माध्यमातून येथील शिपाई योगेश हरिनारायण जानोकर (वय ३८) यांनी फ्रेजरपुरा ठाण्यात तक्रार केली आहे. त्या आधारे येथे कार्यरत शिपाई संशयित उदय अशोकराव झपाटे विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.

Loading content, please wait...
Amravati
vidarbha