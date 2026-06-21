Amravati: कारागृह शिपायाच्या मोबाईलमध्ये कैद्याचे..., टिफीन बॉक्समध्ये गांजानंतर प्रशासनाकडून तपासणीत धक्कादायक बाबी उघड

अमरावती: जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहातून बंदी आणि कर्मचाऱ्यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध आता बाहेर यायला लागले आहेत. एका कारागृह शिपायाच्या स्मार्ट फोनमध्ये बंदीचे नाव, त्याने लिहिलेल्या स्वाक्षरीचे पत्र आढळल्याने पुन्हा खळबळ उडाली आहे. कारागृह प्रशासनाच्या वतीने कारागृहाच्या अधीक्षक कीर्ती चिंतामणी यांच्या माध्यमातून येथील शिपाई योगेश हरिनारायण जानोकर (वय ३८) यांनी फ्रेजरपुरा ठाण्यात तक्रार केली आहे. त्या आधारे येथे कार्यरत शिपाई संशयित उदय अशोकराव झपाटे विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. .उदय झपाटे १८ जूनला आपल्या कर्तव्याच्या ठिकाणी जात असताना नियमाप्रमाणे आत येणाऱ्या प्रत्येक शासकीय असो वा खासगी व्यक्ती यांची अंगझडती घेण्यात येते. त्याप्रमाणे झपाटे या कारागृह शिपायाची सुद्धा ड्यूटीवर तैनात कर्मचाऱ्याने झडती घेतली. पिशवीमध्ये तंबाखू, इअर फोन, मोसिया कंपनीच्या औषधाचा ड्रॉप, टूथपेस्टची डबी, रेनकोर्ट, एक शर्ट आणि पाण्याची बाटली आढळून आली..वहिनी उघडता का दार? आदेश बांदेकरांचं पैठणी घेऊन पुन्हा झी मराठीवर कमबॅक, होम मिनिस्टरचा प्रोमो पाहिलात का?.एका प्लॅस्टिकच्या पिशवीमध्ये कागदामध्ये गुंडाळून अंदाजे दोन ग्रॅम हिरव्या पाल्याचा गांजासदृश वस्तूही आढळली. संशय बळावल्याने झडती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्याने कारागृहात अधीक्षक कीर्ती चिंतामणी यांना माहिती दिली. उदय झपाटे या शिपायाने पार्किंगमध्ये उभ्या केलेल्या त्याच्या दुचाकीची डिक्की तपासली असता त्यामध्ये एक स्मार्ट फोन आढळून आला. त्यामुळे कारागृह प्रशासनाने सदर मोबाईलच्या फोटो गॅलरीची तपासणी केली. त्यामध्ये बंदी राहुल तंबाले याची सही असलेली एक चिठ्ठी आढळली. कारागृह अधिकाऱ्याने मोबाईल, टिफीन बॉक्ससह गांजा, अशा वस्तू उदय झपाटे या कारागृह शिपायाकडून जप्त करण्यात आल्या आहेत..Father's Day Wishes in Marathi: "न बोलता प्रेम व्यक्त करणारा व्यक्ती म्हणजे बाबा!" फादर्स डे निमित्त बाबांना द्या खास मराठी शुभेच्छा आणि प्रेमळ संदेश!.कारागृह नियमावलीचे उल्लंघनसंशयित शिपाई उदय झपाटे याने कारागृह नियमावलीचे उल्लंघन केले असून, कर्तव्यावर असताना अनधिकृत वस्तू जवळ बाळगून अंतर्गत सुरक्षा धोक्यात आणली. बंदीच्या नातेवाइकांकडून आर्थिक लाभ उदय अशोक झपाटे या कारागृहातील शिपायाने आतील बंदीच्या नातेवाइकासोबत संगनमत करून आर्थिक लाभापोटीच स्वत:च्या मोबाईलवरून संपर्क केला आहे, असा ठपकाही कारागृह प्रशासनाने पोलिस तक्रारीत केला आहे.यासंदर्भात एफआयआर दाखल झाल्याने घडलेल्या घटनेसंदर्भात वरिष्ठांना माहिती सादर केल्या जाईल. त्या आधारे संबंधित कारागृह शिपायाविरुद्ध कारवाई होईल. -कीर्ती चिंतामणी, अधीक्षक, जिल्हा मध्यवर्ती कारागृह, अमरावती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.