विदर्भ

Amravati: अधिनियमांचा वापर करीत जमिनींच्या व्यवहारात गैरव्यवहार; जिल्ह्यात सातही उपविभागीय स्तरावर सर्व व्यवहारांची फेरपडताळणी

Inquiry Ordered into Land Record Irregularities: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १५५ च्या कथित गैरवापरातून झालेल्या Land Scam प्रकरणांची अमरावती जिल्ह्यात फेरतपासणी सुरू झाली आहे.
Amravati

Amravati

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती: बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमिनींच्या व्यवहारात अवैध प्रकार घडल्याचे समोर आल्याने आता जिल्ह्यातील सातही उपविभागीय स्तरावर अशा सर्व व्यवहारांची फेरपडताळणी व तपासणी करण्यात येणार आहे. पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशावरून ही कारवाई प्रारंभ करण्यात येत आहे.

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