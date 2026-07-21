Amravati: अधिनियमांचा वापर करीत जमिनींच्या व्यवहारात गैरव्यवहार; जिल्ह्यात सातही उपविभागीय स्तरावर सर्व व्यवहारांची फेरपडताळणी

अमरावती: बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमिनींच्या व्यवहारात अवैध प्रकार घडल्याचे समोर आल्याने आता जिल्ह्यातील सातही उपविभागीय स्तरावर अशा सर्व व्यवहारांची फेरपडताळणी व तपासणी करण्यात येणार आहे. पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशावरून ही कारवाई प्रारंभ करण्यात येत आहे..राज्यात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील कलम १५५ चा गैरवापर करण्यात आला असल्याचे उजेडात आले आहे. या नियमांचा वापर करून जमिनींच्या नोंदींमध्ये बेकायदेशीररीत्या फेरफार करणे, मालकी हक्क बदलणे, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नाव बदलविणे तसेच पुरावे नष्ट करण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत..Mumbai News: मुलासह आईचं मुंबईत आंदोलन; पोलिसांनी हटायला सांगताच संताप अनावर, पुढे जे घडलं ते VIDEO मध्ये कैद.असे प्रकार अमरावती जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणांवर घडले असल्याचा संशय वर्तविण्यात आला आहे. काही तक्रारी प्राप्तही झाल्या आहेत. त्यामुळे जमिनींचा व्यवहार झालेल्या सर्व प्रकरणांची फेरपडताळणी करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत. जिल्ह्यातील सातही उपविभागीय स्तरावर फेरपडताळणी व तपासणी सुरू करण्यात आली आहे..चौकशीचा मुख्य उद्देश कलम १५५ चा गैरवापर करून झालेली जमीन फेरफार, मालमत्ता दुसऱ्याच्या नावावर करण्याचे प्रकार, बनावट कागदपत्रांचा वापर आणि मूळ अभिलेखांमध्ये छेडछाड झाली आहे का, याची पडताळणी करणे हा आहे. या अनुषंगाने सर्वच तहसील कार्यालयांतील मूळ बस्ते तपासून ती ताब्यात घेतली जात आहेत..जिल्ह्यात सातही उपविभागीय स्तरावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी संबंधित प्रकरणांची फेरपडताळणी सुरू केली आहे. प्रत्येक उपविभागाकडून तपासणी अहवाल तयार केला जात असून तो लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात येणार आहे.या अहवालाच्या आधारे पुढील प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. चौकशीत अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय तसेच फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे..आशिष धर्माळे यांच्या मागणीची दखल जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य आशिष धर्माळे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याची गंभीर दखल घेत पालकमंत्री तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत..Sangli Flood Alert : कृष्णा नदीचा प्रवाह वाढला; महापुराचा धोका टाळण्यासाठी हिप्परगीचे सर्व दरवाजे उघडा, महाराष्ट्राचे कर्नाटक सरकारला पत्र, आलमट्टीची काय स्थिती?.जमिनीच्या व्यवहारात गैरप्रकार घडल्याचे नाकारता येत नाही. अशा स्वरूपाच्या काही तक्रारी वरच्या वर येत असतात. दरम्यान, आता जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा आल्याने व पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशावरून सातही उपविभागात उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत फेरपडताळणी करण्याची प्रक्रिया प्रारंभ करण्यात आली आहे. लवकरच या तपासणीचा अहवाल येणार आहे. -विवेक जाधव, उपजिल्हाधिकारी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.