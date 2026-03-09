Amravati News: अमरावतीत तीन कोटींचे एमडी जप्त; शहर पोलिसांची पहिलीच मोठी कारवाई, दोघांना अटक

अमरावती : अमरावती गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी पंधरा महिन्यांमध्ये केवळ ७७५ ग्रॅम एमडी जप्त केले होते. परंतु रविवारी (ता. ८) पहिल्यांदा गुन्हे शाखेने तीन कोटी एक लाख २० हजार रुपयांचे दोन किलो ८० ग्रॅम एमडी जप्त केल्याने चांगलीच खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणात दोघांना अटक करण्यात आली आहे..आयुक्तालयाच्या हद्दीतील नागपुरीगेट ठाण्याच्या परिसरात लालखडी ते सुकळी वनारसी या मार्गावर रविवारी दुपारच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली. अब्दुल फहीम अब्दुल रहीम (वय २५, रा. आझादनगर) व शेख आयान शेख रमजान (वय २०, रा. द्वारकानगर, अमरावती), अशी अटक दोघा संशयितांची नावे असल्याची माहिती गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक संदीप चव्हाण यांनी दिली..Crime News : घोटी पोलिसांची थरारक कारवाई: ४०० कोटींच्या बाद नोटा प्रकरणात ४ जण गजाआड!.शेख आयान शेख रमजान याला ड्रग्स तस्करीमध्ये आधीसुद्धा गुन्हे शाखेने अटक केली होती. तर त्याचा सहकारी अब्दुल फहीम हा मात्र पहिल्यांदा पोलिसांच्या हाती लागला आहे. महसूल गुप्तचर संचालनालयाने शहरात फेब्रुवारीच्या पहिल्याच आठवड्यामध्ये नवसारी रिंगरोड मार्गावर एका कारमधून पाच कोटींचे एमडी जप्त केले होते..त्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणात तस्करीचे पाळेमुळे रोवले असल्याचा ठपका अनपेक्षितपणे शहर पोलिसांवर आला होता. डीआरआयच्या कारवाईची दखल देशपातळीवर घेतल्या गेल्याने जिल्ह्याचे नाव ड्रग्स तस्करीत चर्चेत आले होते. त्यानंतर मात्र गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी एमडी तस्करांची पोळेमुळे खोदून काढण्यास सुरवात केली आहे..शहरात गवळीपुरा ठरतोय हबअमरावती पोलिस आयुक्तालयात नागपुरीगेट ठाण्याच्या हद्दीतील गवळीपुरा परिसर एमडी तस्करीचे हब ठरत आहे. ही बाब आतापर्यंत केलेल्या कारवाईतून दिसून येते. पोलिसांच्या रडारवर असलेले म्होरके या भागातील रहिवासी आहेत..Chh. Sambhajinagar Crime : मध्य प्रदेशातून ‘एमडी ड्रग्ज’ आणून शहरात विक्री! गुन्हे शाखेकडून टोळीचा पर्दाफाश; सुमारे एक कोटीचे ड्रग्ज जप्त, सातजण अटकेत .शहरात आतापर्यंत तुरळक प्रमाणात एमडी सापडत होते. त्यानंतर पोलिसांनी बारकाईने अभ्यास सुरू केला. ड्रग्स तस्करांची पाळेमुळे शहरातून हद्दपार करण्याचे प्रयत्न यापुढेही सुरूच राहतील.-राकेश ओला, पोलिस आयुक्त, अमरावती.राज्यामध्ये आतापर्यंत अॅंटी नार्कोटिक्स सेल किंवा डीआरआयच्या पथकाने बऱ्याच कारवाईत मोठ्या प्रमाणात एमडी ड्रग्ज जप्त केले आहे. परंतु पोलिसांच्या स्तरावर आतापर्यंतची ही ड्रग्स जप्तीची सर्वांत मोठी कारवाई अमरावती पोलिसांनी केली आहे.-संदीप चव्हाण,पोलिस निरीक्षक, गुन्हे शाखा, अमरावती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.