Amravati News: अमरावतीत तीन कोटींचे एमडी जप्त; शहर पोलिसांची पहिलीच मोठी कारवाई, दोघांना अटक

Amravati MD Drug Seizure: अमरावती गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी मोठी कारवाई करत तीन कोटी एक लाख २० हजार रुपयांचे दोन किलो ८० ग्रॅम एमडी ड्रग्स जप्त केले. नागपुरीगेट परिसरात केलेल्या या कारवाईत दोघांना अटक करण्यात आली असून शहरात वाढत असलेल्या ड्रग्स तस्करीवर पोलिसांनी मोठा आघात केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अमरावती : अमरावती गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी पंधरा महिन्यांमध्ये केवळ ७७५ ग्रॅम एमडी जप्त केले होते. परंतु रविवारी (ता. ८) पहिल्यांदा गुन्हे शाखेने तीन कोटी एक लाख २० हजार रुपयांचे दोन किलो ८० ग्रॅम एमडी जप्त केल्याने चांगलीच खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणात दोघांना अटक करण्यात आली आहे.

