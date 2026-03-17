Amravati Accident: भीषण अपघातात बापलेकीचा मृत्यू; एक गंभीर, अमरावतीत कारने दुचाकीला उडविले

अमरावती : अमरावतीत मध्यरात्रीच्या सुमारास एमआयडीसी महामार्गावर 'हीट अॅण्ड रन'ची घटना घडली. अमरावतीवरून पुणे येथे जाण्याकरिता ट्रॅव्हल्समध्ये बसवून देण्यासाठी दोन मुलींना घेऊन निघालेल्या वडिलांच्या दुचाकीला कारने धडक दिली. या भीषण अपघातात बापलेकीचा मृत्यू झाला, तर एक मुलगी गंभीर जखमी आहे..सपना गजानन माकोडे (वय २४) व गजानन श्रीराम माकोडे (वय ५५, दोघेही रा. मायानगर, अमरावती), असे अपघातात मृत वडील व मुलीचे नाव असल्याची माहिती पोलिस उपनिरीक्षक विकास मानपिया यांनी दिली. तर अपघातात प्रियंका गजानन माकोडे (वय २२, रा. मायानगर) ही गंभीर जखमी असून, तिला उपचारासाठी शहरातील खासगी रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले. रविवारी (ता. १५) मध्यरात्रीनंतर बारा ते सव्वाबाराच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली..सपना व प्रियंका या दोघीही अभियंता असून पुण्याच्या एका कंपनीमध्ये नोकरीला होत्या. दोघीही काही दिवसांपूर्वी रजा काढून अमरावतीत आपल्या घरी आल्या होत्या. सोमवारी (ता. १६) त्यांना कदाचित ड्यूटीवर हजर व्हायचे होते. पुण्याला जाण्याकरिता सपना व प्रियंका या दोघी मुलींना घेऊन वडील गजानन माकोडे हे (एमएच २७ एटी ९०३०) क्रमांकाच्या दुचाकीने महामार्गावरील एमआयडीसीकडून ट्रॅव्हल्स थांब्याकडे जात होते..मध्यरात्री बारा ते सव्वाबाराच्या सुमारास महामार्गावर एमआयडीसी चौकात वळत असताना त्यांच्या दुचाकीला विरुद्ध दिशेने वेगात येणाऱ्या पांढऱ्या रंगाच्या (सीजी ०४ एनव्ही ७००५) क्रमांकाच्या कारने जोरदार धडक दिली. त्यामुळे दुचाकीवरील वडिलांसह दोन्ही मुली दूरवर फेकल्या गेल्याने गंभीर दुखापत झाली. कार आणि दुचाकीचेही बरेच नुकसान झाले. पोलिसांनी तीनही जखमींना तातडीने उपचारासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल केले..मात्र, उपचारादरम्यान वडील गजानन श्रीराम माकोडे व मुलगी सपना गजानन माकोडे यांना डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. तर दुसरी मुलगी प्रियंका माकोडे हिला उपचारासाठी शहरातील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पोलिसांनी अपघातग्रस्त कारचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, दोन्ही वाहने जप्त केली आहेत. अपघातात कारचालक सुद्धा किरकोळ जखमी झाला आहे. मुकेश रामचंद्र रावेकर यांनी या घटनेची तक्रार पोलिसांत नोंदविली..वडिलांचा होता चिकनचा व्यवसायगजानन माकोडे यांचा परिसरातच चिकनचा व्यवसाय होता. त्यांना तीन मुली आणि एक मुलगा आहे. त्यापैकी सपना आणि प्रियंका या उच्चशिक्षित असल्याने पुण्यात नोकरीला होत्या, असे शवागारासमोर जमलेल्या त्यांच्या निकटवर्तीयांनी सांगितले..कारमध्ये आढळल्या दारूच्या बाटल्याअपघातानंतर कारची तपासणी केली असता त्यामध्ये दारूच्या बाटल्या आढळून आल्याचे पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अपघातात कारचालक मनीष वीरूमल सोभानी (वय ३९, रा. कृष्णानगर, अमरावती) हा सुद्धा किरकोळ जखमी झाला आहे. वैद्यकीय तपासणीत त्याने मद्यप्राशन केल्याचा अहवाल डॉक्टरांनी दिला असल्याचे पोलिस निरीक्षक पुनीत कुलट यांनी सांगितले.