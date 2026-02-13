विदर्भ

Amravati Crime: वडिलांना मारहाण केल्याने सराईताचा खून; सहा अटकेत, एका विधिसंघर्षिताचा समावेश

Amravati News: अमरावती जिल्ह्यात पैशाच्या वादातून शेख शाहरुख शेख रऊफ याची हत्या करून मृतदेह जाळल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. वडिलांना मारहाण केल्याच्या रागातून टिकेश महाजन व साथीदारांनी कट रचून शाहरुखची हत्या केली.
सकाळ वृत्तसेवा
अमरावती : वडिलांना मारहाण केल्यामुळे मुलाने इतर साथीदारांना सोबत घेऊन एका सराईत संशयिताचा खून करून मृतदेह जाळला. मृत व्यक्तीची ओळख पटल्यानंतर पोलिसांनी खुनाच्या कटात सहभागी सहा जणांना अटक केली. त्यात एका विधिसंघर्षितास ताब्यात घेतले. शेख शाहरुख शेख रऊफ, असे हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक किरण वानखडे यांनी दिली.

