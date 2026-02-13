Amravati Crime: वडिलांना मारहाण केल्याने सराईताचा खून; सहा अटकेत, एका विधिसंघर्षिताचा समावेश

अमरावती : वडिलांना मारहाण केल्यामुळे मुलाने इतर साथीदारांना सोबत घेऊन एका सराईत संशयिताचा खून करून मृतदेह जाळला. मृत व्यक्तीची ओळख पटल्यानंतर पोलिसांनी खुनाच्या कटात सहभागी सहा जणांना अटक केली. त्यात एका विधिसंघर्षितास ताब्यात घेतले. शेख शाहरुख शेख रऊफ, असे हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक किरण वानखडे यांनी दिली..त्याप्रकरणात टिकेश प्रशांत महाजन, प्रशांत हरिचंद्र महाजन (दोघेही रा. गणपती वॉर्ड, आर्वी, जि. वर्धा), शुभम मोहनलाल रॉय, अली अजगर सब्दर हुसेन (रा. आवी, जि. वर्धा), हर्षित प्रकाश गौर व निखिल दीपचंद गौर (दोघेही रा. बुधवारा, अंजनगावसुर्जी), असे सहा जण अटकेत आहेत. विधिसंघर्षितास चौकशीसाठी पथ्रोट पोलिसांनी ताब्यात घेतले. शेख शाहरुख शेख रऊफ हा प्रशांत महाजन यांना पैसे मागत होता. १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी शेख शाहरुख हा पैसे मागण्यास गेला. प्रशांत महाजन यांच्या हातातील ५० हजार रुपये त्याने हिसकून मारहाण केली. वडिलांना मारहाण केल्याची माहिती कुणीतरी श्री. महाजन यांचा मुलगा टिकेश महाजन याला दिली..Latur Crime: दुसऱ्याला जाळून स्वतः मेल्याचा बनाव; कर्जफेडीसाठी विमा मिळविण्याचा प्लॅन फसला, कार जळीतकांडाचा उलगडा.टिकेशने त्याचा नातेवाईक व अंजनगावसुर्जी येथील हॉटेल व्यावसायिक शुभम रॉय याला माहिती दिली. शुभम हा ११ फेब्रुवारी रोजी कारने हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या इसमांसह संशयास्पद स्थितीत फिरताना दिसला. शुभम रॉय याला ताब्यात घेऊन पोलिसांनी चौकशी सुरू केली. त्यावेळी त्याने प्रशांत महाजन यांना शेख शाहरुख याने पैशाच्या कारणावरून मारहाण केली होती. त्यामुळे टिकेश व त्याचा मित्र अली अजगर याच्या सोबत मिळून शाहरुख याला ठार मारण्याचा कट रचल्याची कबुली दिली..ठार मारल्यानंतर शेख शाहरुख याचा मृतदेह कारमध्ये टाकून टिकेशने शुभम रॉय याला लेहगाव येथे बोलावून शेख शाहरुख याच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याचे काम शुभमकडे सोपविले. शेख शाहरुख याचा मृतदेह कारमधून दुसऱ्या वाहनात टाकून स्वत:च्या हॉटेलमधील लोकांच्या मदतीने शहानूर नदीच्या कालव्यात आणून जाळला. याप्रकरणात वाहनासह पाच लाख ७० हजारांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला..Sangli Crime : चारित्र्याच्या संशयावरून युपीतून मिरजेत आणून पती-सासऱ्याने केला महिलेचा खून; कुजलेल्या अवस्थेत सापडला मृतदेह, मिरजच का निवडलं?.प्रकरण मिटविण्यासाठी बोलविले बाहेर अली अजगर याने पैशाचे आमिष दाखवून प्रकरण मिटवू, असे सांगून शेख शाहरुखला गावाबाहेर आणले. टिकेश व अली अजगर याने शेख शाहरुख शेख रऊफ याला जबर मारहाण करून ठार केले.सहा महिन्यांपूर्वीच आला जामिनावर शेख शाहरुख याच्या विरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल असल्याने त्याला अटक झाली होती. सहा महिन्यांपूर्वीच तो कारागृहामधून जामीन मिळाल्याने बाहेर आला. त्यानंतर दादागिरी सुरू केली होती, असे तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.