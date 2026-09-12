Amravati Food Safety Action: अमरावतीत घाणेरड्या वातावरणात नूडल्स निर्मिती; कुत्रे-मांजरांचा वावर उघड, दोन गृहउद्योगांचे परवाने तातडीने निलंबित

अमरावती : शहरात चायनीज गाड्यांसह काही हॉटेल्समध्ये पुरविल्या जाणाऱ्या नूडल्स निर्मितीच्या दोन गृहउद्योगांच्या ठिकाणी अस्वच्छतेसह कुत्रे व मांजरांचा वावर आढळून आला. त्यामुळे त्या दोन्ही गृहउद्योगांचे परवाने निलंबित करण्यात आले..अन्न व औषद प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी नियम पाळल्या जात नसतील तर, अशा लोकांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश अधिनस्थ विभागाला दिले होते. शहरातील रामपुरी कॅम्प परिसरात अनेक गृहउद्योग असून त्याठिकाणावर खाद्यपदार्थांची निर्मिती केल्या जाते. संबंधितांपैकी अनेकांनी गृहउद्योगाचे एफडीएकडून परवाने घेतले आहेत. शुक्रवारी (ता. ११) अन्न व औषध प्रशासनाकडे येथील हसमुख गृहउद्योग आणि अनन्या गोल्ड फिंगर, या दोन नूडल्स निर्मितीच्या ठिकाणी या विभागाच्या आदिती देशमुख यांच्या पथकाने छापा टाकला. किळस येईल इतक्या मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता आढळून आली. अन्नपदार्थ निर्मितीच्या ठिकाणी स्वच्छता आणि पॅकिंग करताना जे निकष पाळणे गरजेचे आहे, त्याची पायमल्ली केल्या जात असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली. एका ठिकाणी तर चक्क कुत्रे आणि मांजरांचा वावर दिसून आला. त्यामुळे या दोन्ही गृहउद्योगांच्या ठिकाणचे परवाने एफडीएच्या पथकाने तातडीने निलंबित केले..चायनीज स्टॉलवर होते विक्रीरामपुरी कॅम्प परिसरातील हसमुख गृहउद्योग आणि अनन्या गोल्ड, याठिकाणी अस्वच्छतेच्या परिस्थितीत ज्या नूडल्सची निर्मिती केल्या जाते, त्याचा साठा शहरात अनेक नूडल्सच्या गाड्यांवर पुरविल्या जातो. घाणेरड्या वातावरणात तयार होणारे नूडल्स मोठ्या चवीने खाल्ल्या जातात. त्यासाठी पैसेही मोजल्या जातात..लहान मुले मोठ्या प्रमाणात नूडल्स आवडीने खातात, अशा वातावरणात निर्मित नूडल्स खाल्ल्या जात असेल तर ते नागरिकांच्या आरोग्यास बाधक ठरण्याची भीती आहे. स्वच्छतेसह इतरही आवश्यक ते निकष पाळल्या न गेल्याने त्या उद्योगाचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.आदिती देशमुख, अन्नसुरक्षा अधिकारी, एफडीए, अमरावती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.