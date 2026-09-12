विदर्भ

Amravati Food Safety Action: अमरावतीत घाणेरड्या वातावरणात नूडल्स निर्मिती; कुत्रे-मांजरांचा वावर उघड, दोन गृहउद्योगांचे परवाने तातडीने निलंबित

अमरावतीत नूडल्स गृहउद्योगांवर एफडीएचा धडक छापा; कुत्रे-मांजरांच्या वावरासह किळसवाण्या अस्वच्छतेमुळे परवाने तातडीने निलंबित
FDA Raid Pune

FDA suspends two noodle units over unhygienic conditions

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती : शहरात चायनीज गाड्यांसह काही हॉटेल्समध्ये पुरविल्या जाणाऱ्या नूडल्स निर्मितीच्या दोन गृहउद्योगांच्या ठिकाणी अस्वच्छतेसह कुत्रे व मांजरांचा वावर आढळून आला. त्यामुळे त्या दोन्ही गृहउद्योगांचे परवाने निलंबित करण्यात आले.

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