Oral cancer surgery: सुपर स्पेशालिटीतील तज्ज्ञांचे प्रयत्न फळाला; जिभेच्या प्रगत कर्करोगावर यशस्वी शस्त्रक्रिया

अमरावती : स्थानिक विभागीय संदर्भसेवा रुग्णालयात एका ५५ वर्षीय रुग्णाच्या जिभेच्या प्रगत अवस्थेतील कर्करोगासाठी अत्यंत गुंतागुंतीची व उच्च कौशल्याची शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडण्यात आली. या शस्त्रक्रियेमध्ये जिभेचा बहुतांश भाग काढणे, दोन्ही बाजूंची मानेतील लिम्फ नोड्स काढणे आणि फ्लॅपद्वारे पुर्ननिर्मिती करण्यात आली..रुग्णामध्ये कर्करोग जिभेच्या मोठ्या भागात पसरलेला होता तसेच दोन्ही बाजूंच्या मानेतील ग्रंथींमध्ये त्याचा प्रसार झाला होता. शस्त्रक्रियेद्वारे कर्करोग सुरक्षित मर्यादेसह पूर्णपणे काढण्यात आला. त्यानंतर छातीतील स्नायू व त्वचेचा वापर करून फ्लॅपद्वारे पुर्ननिर्मिती करण्यात आली, ज्यामुळे गिळण्याची क्षमता व चेहऱ्याची रचना शक्य तितकी जपली जाऊ शकते. ही शस्त्रक्रिया कॅन्सर तज्ञ डॉ. रोहित मुंधडा व डॉ. भूषण मुंदडा यांनी सहायक डॉ. प्रीतेश पडगवानकर यांच्या समन्वयाने यशस्वीरीत्या पूर्ण केली..या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी प्रशासनिक पाठबळ डॉ. अमोल नरोटे, डॉ. मंगेश मेंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कॅन्सर तज्ञ डॉ. रोहित मुंदडा, डॉ. भूषण मुंदडा, डॉ. प्रीतेश पडगवानकर, डॉ. माधव धोपरे, डॉ. माधुरी गाडेकर, बधीरीकरण तज्ञ डॉ. राखी वानखडे, डॉ. रमणिका ढोमणे, डॉ. किरण, डॉ. ऐश्वर्या, डॉ. अभिनव, डॉ. स्नेहल, शीतल बोंडे, ऋषिकेश धस, डॉ. पायल रोकडे, डॉ. दिव्यांनी मुंदाणे अधिसेविका चंदा खोडके यांच्या सुचनेनुसार इन्चार्ज संगीता आष्टेकर, कविता बेरड, प्रियंका गायकवाड, सुमित्रा कोरे, वैष्णवी मरकाडे, वैभवी कोथळकर, जिमी कांबळे, कोमल खाडे, लक्ष्मण वाळूकर, शारदा राठोड, जीवन तेलमोरे, अथर्व लोंढे आदींनी शस्त्रक्रियेत सहकार्य केले..सदर रुग्णासोबत कोणतेही नातेवाईक नसल्याचे निदर्शनात आल्यानंतर नगरसेवक चंदू खेडकर तसेच समाजसेवा अधीक्षक शीतल बोंडे, ऋषिकेश धस व रुग्णालयीन कर्मचारी यांच्या समन्वयातून या रुग्णावर उपचार करता आला. -डॉ. अमोल नरोटे, वैद्यकीय अधीक्षक, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल..प्रगत जिभेचा कर्करोग हा केवळ शस्त्रक्रियेचा विषय नसून रुग्णाच्या जीवनमानाशी निगडित असतो. संपूर्ण कर्करोग काढून योग्य पुर्ननिर्मिती करणे हा आमचा प्रमुख उद्देश होता. - डॉ. रोहित मुंधडा, अमरावती..