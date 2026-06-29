Amravati: भाचीसोबत अश्लील चाळे करणाऱ्या मामाला अटक; नंबर ब्लॉक केल्यानंतर मुलीचा पाठलाग

अमरावती: शाळेला लागलेल्या उन्हाळ्याच्या सुटीमध्ये मामाच्या गावी गेलेल्या अल्पवयीन भाचीसोबतच अश्लील चाळे करणाऱ्या मामाला परतवाडा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून अटक केली आहे..शाळेला सुट्या लागल्यानंतर पीडित मुलगी ही मामाच्या गावी गेली होती. घरात कुणी नसल्याचे बघून संशयित मामाने पीडित भाचीला अश्लील पद्धतीने स्पर्श करून तिच्याशी बळजबरीचा प्रयत्न केला. घडलेल्या प्रकारामुळे घाबरलेल्या पीडितेने यासंदर्भात परतवाडा पोलिसांकडे धाव घेऊन तक्रार नोंदविली आहे. त्या आधारे पोलिसांनी संशयित मामाविरुद्ध विनयभंगासह बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (पोक्सो) अंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्यास अटक केली..मोठी बातमी! आयुक्त मुंढे रूजू झाल्यापासून वाढल्या कारवाया, अन्न पदार्थांच्या नमुन्यांमुळे लॅब हाऊसफुल्ल; १४ दिवसांत अपेक्षित असलेला अहवाल मिळतोय १०० दिवसांनी.दर्यापूर ठाण्याच्या हद्दीतील अन्य दुसऱ्या घटनेमध्ये अल्पवयीन मैत्रिणीने दुसऱ्या युवकांसोबत बोलू नये, याकरिता युवकाने तिच्यावर दबाव टाकला. मैत्रिणीने नंबर ब्लॉक केल्यानंतरही संशयित युवकाने तिचा पाठलाग सुरूच ठेवला. पीडित युवती व संशयित सप्तमेश रामदास घुगरे (वय १८) यांची ओळख होती..त्यामुळे त्या दोघांमध्ये मोबाईलवरून मॅसेजचे आदानप्रदान होत होते. परंतु पीडितेने आपल्याशिवाय दुसऱ्याशी बोलू नये व विचारल्याशिवाय कोठे जाऊ नये, असे त्याने मुलीला सांगितले. संशयित सप्तमेश घुगरे हा हक्क दाखवू लागल्यामुळे तिने त्याचा मोबाईल क्रमांक ब्लॉक केला होता..Ketan Agarwal Killed Case : घटनास्थळी प्रसंगाची पुनर्निर्मिती; लोहगडावर पुतळ्याच्या साह्याने गुन्ह्याची अडीच तास पुनर्तपासणी.परंतु संशयित दुसऱ्याचा फोन वापरून संवाद साधण्याचा प्रयत्न करीत होता. पीडिता क्लासला जात असतानाही त्याने पाठलाग केला. माझ्याच सोबत लग्न कर, नंबर ब्लॉक का केला, अशी विचारणा त्याने केली. गत काही दिवसांपासून संशयित सप्तमेश रामदास घुगरे हा काठी घेऊन युवतीच्या घराच्या आसपास फीरत होता. त्याने शिवीगाळ करून मारण्याची धमकीसुद्धा दिली, असा आरोप पीडित मुलीने तक्रारीत केला आहे. त्या आधारे दर्यापूर पोलिसांनी संशयित सप्तमेश रामदास घुगरेविरुद्ध पोक्सो अंतर्गत गुन्हा नोंदवून त्याला अटक केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.