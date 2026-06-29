विदर्भ

Amravati: भाचीसोबत अश्लील चाळे करणाऱ्या मामाला अटक; नंबर ब्लॉक केल्यानंतर मुलीचा पाठलाग

Uncle Arrested Under POCSO for Alleged Misconduct: अमरावती जिल्ह्यात दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार आणि छळप्रकरणी पोक्सो अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले.
Amravati

Amravati

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती: शाळेला लागलेल्या उन्हाळ्याच्या सुटीमध्ये मामाच्या गावी गेलेल्या अल्पवयीन भाचीसोबतच अश्लील चाळे करणाऱ्या मामाला परतवाडा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून अटक केली आहे.

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