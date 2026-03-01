विदर्भ

Amravati News: सरावादरम्यान धावताना विद्यार्थ्याला ब्रेनस्ट्रोक; व्हीएमव्ही परिसरातील घटना, पोलिस भरतीचा करीत होता सराव

Amravati Police Bharti: अमरावतीत पोलिस भरतीच्या १६०० मीटर धावण्याच्या सरावादरम्यान १९ वर्षीय विकास मावस्कर यांचा ब्रेनस्ट्रोकने मृत्यू झाला. मुंबई येथे होणाऱ्या शारीरिक चाचणीसाठी जाण्याच्या आदल्या दिवशीच घडलेल्या या घटनेमुळे वसतिगृह आणि परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
Amravati News

Amravati News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमरावती : पोलिस दलात भरती प्रक्रियेसाठी १६०० मीटर धावण्याचा सराव करताना अचानक मैदानावर कोसळलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्याचा उपचारादरम्यान शनिवारी (ता.२८) सकाळी मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
Amravati
police
Hospital
student
Police Recruitment

Related Stories

No stories found.