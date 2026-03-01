Amravati News: सरावादरम्यान धावताना विद्यार्थ्याला ब्रेनस्ट्रोक; व्हीएमव्ही परिसरातील घटना, पोलिस भरतीचा करीत होता सराव

अमरावती : पोलिस दलात भरती प्रक्रियेसाठी १६०० मीटर धावण्याचा सराव करताना अचानक मैदानावर कोसळलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्याचा उपचारादरम्यान शनिवारी (ता.२८) सकाळी मृत्यू झाला..विकास प्रेमलाल मावस्कर (वय १९, रा. बोबदो, ता. धारणी), असे मृत विद्यार्थ्याचे नाव असून ब्रेनस्ट्रोकने मृत्यू झाल्याची माहिती वसतिगृहाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.विकास हा सोनल कॉलनी येथील आदिवासी मुलांच्या वसतिगृहात राहत होता. बीएच्या द्वितीय वर्षाला शिकत होता. गतकाही महिन्यांपासून त्याने पोलिस शिपाई पदाच्या भरतीसाठी मुंबई पोलिस दलात अर्ज केला होता..Fake Call Center Scam: अमेरिकन नागरिकांची ऑनलाईन फसवणूक करणारा फारुकी अखेर जेरबंद; ६० लाखांचा मुद्देमाल जप्त.तो धावण्याचा सराव शासकीय ज्ञानविज्ञान संस्थेच्या मैदानावर करीत होता. रोज तो नेहमीप्रमाणे सायंकाळी व्हीएमव्हीच्या मैदानावर धावण्याचा सराव करण्यासाठी गेला. पोलिस शिपाई पदासाठी १६०० मीटर व १०० मीटर धावण्याची चाचणी द्यावी लागते. घटनेच्या वेळी विकास आपल्या काही मित्रांसोबत १६०० मीटर धावण्याचा सराव करीत होता. तीन राउंड त्याचे धावून झाले होते..परंतु चौथ्यांदा १६०० मीटर धावण्याचा त्याने प्रयत्न केला असता अचानक विकास मैदानावर कोसळला. त्याला सोबत असलेल्या इतर विद्यार्थ्यांनी उपचारासाठी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. उपचारादरम्यान शनिवारी (ता.२८) सकाळच्या सुमारास विकास मावस्कर याचा मृत्यू झाला. अचानक झालेल्या मृत्युमुळे सोनल कॉलनी वसतिगृहाच्या गृहपालांसह आदिवासी विकास विभागातील इतर कर्मचारी व अधिकारी यांनी जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील शवागारासमोर धाव घेतली..विकास मावस्कर याच्यासोबत शिकणारे काही विद्यार्थीही त्याठिकाणी हजर होते. शनिवारी होती शारीरिक चाचणी विकास कास्देकर या उमेदवाराला पोलिस शिपाई पदाच्या भरतीकरिता शनिवारी (ता. २८) शारीरिक चाचणीसाठी मुंबई येथे हजर राहायचे होते. त्यासंदर्भातील पत्रही त्याला मिळाले होते. परंतु नियतीच्या मनात वेगळेच होते..Nashik News : पोलीस भरतीसाठी नाशिक ग्रामीण 'अलर्ट'; संभाजीनगरच्या घटनेनंतर धावण्याच्या चाचणीत मोठा बदल.धावण्याचा सराव करीत असताना विकास मावस्कर याला अचानक ब्रेन स्ट्रोक आल्याने तो मैदानावर कोसळला, असे निदान डॉक्टरांनी दस्तऐवजावर नमूद केले आहे. -नितीन मेश्राम, गृहपाल आदिवासी विभाग (मुलांचे) वसतिगृह, अमरावती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.